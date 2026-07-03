ลูกค้างง ซื้อหนังไก่ทอด 49 บาท ได้น้อยจนใจหาย พอฟังคำตอบคนขายยิ่งคาใจ

ลูกค้าสั่งหนังไก่ทอด 50 กรัม ราคา 49 บาท แต่เปิดถุงแล้วถึงกับงง เพราะได้มาเพียงไม่กี่ชิ้น ก่อนร้านแจงชั่งน้ำหนักก่อนทอด ทำชาวเน็ตถกสนั่น
วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังสั่งหนังไก่ทอด 50 กรัม ราคา 49 บาท เป็นครั้งแรก แต่เมื่อได้รับสินค้าแล้วรู้สึกว่าได้ปริมาณน้อยกว่าที่คาด
ภาพจาก พวกเราคือผู้บริโภค
ภาพจาก พวกเราคือผู้บริโภค
จากภาพเป็นรายการสั่งซื้อที่ระบุเมนู หนังไก่กรอบสูตรต้นตำรับ 50 กรัม ราคา 49 บาท ส่วนอีกภาพเป็นหนังไก่ทอดที่ได้รับ ซึ่งมีปริมาณเพียงไม่กี่ชิ้น จึงตั้งคำถามว่า "หนังไก่ทอด 50 กรัม ได้แค่นี้จริงเหรอคะ 49 บาท พอดีสั่งครั้งแรกค่ะ" โดยทางร้านชี้แจงว่า ชั่งน้ำหนักก่อนทอด เมื่อทอดแล้วหนังไก่จึงหดตัว
ภาพจาก พวกเราคือผู้บริโภค
ด้านชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า หากระบุขายเป็น 50 กรัม คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นน้ำหนักหลังทอด และแทบไม่เคยพบร้านที่ชั่งหนังไก่ก่อนทอด อีกทั้งยังมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชั่งทอดเพียง 50 กรัมสำหรับออร์เดอร์เดียว
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า หนังไก่เป็นวัตถุดิบที่มีไขมัน เมื่อนำไปทอดย่อมหดตัวและน้ำหนักลดลงมาก จึงไม่ควรคิดน้ำหนักก่อนทอด นอกจากนี้ ผู้ที่เคยขายไก่ทอดแบรนด์ดังกล่าวยังออกมายืนยันว่า 50 กรัมควรเป็นน้ำหนักหลังทอด จึงมองว่าคนขายอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนจนส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ภาพจาก พวกเราคือผู้บริโภค