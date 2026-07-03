เปิดภาพแรก เมธี อมรวุฒิกุล หลังคืนสู่อิสรภาพ ได้รับอภัยโทษออกจากเรือนจำ

เมธี อมรวุฒิกุล ได้รับอภัยโทษและพ้นเรือนจำกลางคลองเปรม ภรรยาเผยภาพแรกหลังคืนสู่อิสรภาพ แฟน ๆ แห่ร่วมยินดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เมธี อมรวุฒิกุล อดีตดารานักแสดง และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) วัย 55 ปี ได้รับอิสรภาพ หลังถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้ว
ทั้งนี้ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เมธี ถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จากเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ก่อนที่ล่าสุดจะเข้าเกณฑ์ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ 2569 และได้รับการปล่อยตัว โดยมีภรรยามารอรับกลับบ้าน ก่อนที่ทั้งคู่จะสวมกอดกันด้วยความยินดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กของเมธี ได้เปลี่ยนชื่อจาก "คุยกับณชิตเมธี" เป็น "ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี" พร้อมเปิดเผยภาพแรกของเจ้าตัวที่ถ่ายคู่กับภรรยา โดยมีแคปชั่นว่า "ได้ตัวคุณเมธีแล้วคะ #กลับสู่อิสรภาพ" ท่ามกลางผู้ติดตามและคนสนิทที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี