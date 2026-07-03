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สุดสลดใจ… เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด ย่าแจ้งความกลับโดนทำร้าย

         สลดใจ เด็กหญิง 4 ขวบ ถูกเด็กชายวัย 12 ล่วงละเมิด พ่อเด็กชายไม่พอใจที่ย่าไปแจ้งความเลยมาทำร้ายย่าของเด็ก 4 ขวบ 

เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด

         สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเปิดเผยกรณีเด็กหญิงวัย 4 ขวบถูกเด็กชายวัย 12 ปีล่วงละเมิด ก่อนที่ย่าจะเข้าแจ้งความ แต่กลับถูกพ่อของเด็กชายผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย สร้างความสะเทือนใจและตั้งคำถามถึงการคุ้มครองผู้เสียหายเป็นอย่างมาก 

เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพจาก narikan/ Shutterstock.com
 
         คดีดังกล่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง หรือ ชลิดา พะละมาตย์ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า เด็กหญิงวัย 4 ขวบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถูกเด็กชายวัย 12 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ละแวกเดียวกันก่อเหตุล่วงละเมิด โดยหลังจากย่าของเด็กทราบเรื่องและเข้าแจ้งความ กลับถูกพ่อของเด็กชายเข้ามาทำร้ายด้วยการตบหน้า เนื่องจากไม่พอใจที่มีการดำเนินคดี

เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

         ต้นอ้อ ระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียหายแล้ว พร้อมเผยว่า เด็กหญิงมีอาการเจ็บบริเวณอวัยวะเพศมานานนับเดือน แต่ย่าเพิ่งทราบข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุ ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่

เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

         นอกจากนี้ ต้นอ้อ ยังตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นกฎหมายคุ้มครองเด็ก โดยตั้งคำถามว่าหากผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชน จะได้รับโทษหรือไม่ พร้อมวิจารณ์พฤติกรรมของผู้เป็นพ่อที่เลือกใช้ความรุนแรงกับฝ่ายผู้เสียหาย แทนที่จะยอมรับความผิดและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนเอง

         ภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่แสดงความสงสารเด็กหญิงและย่า พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา และเสนอให้มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเยาวชน รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก

เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง


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สุดสลดใจ… เด็กหญิง 4 ขวบถูกเด็ก 12 ล่วงละเมิด ย่าแจ้งความกลับโดนทำร้าย โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:02:51
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