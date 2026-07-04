สิ้น แม่กุหลาบ ตำนานโมจิ-ไดฟุกุ แม่กุหลาบนครสวรรค์ ในวัย 86 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้าพร้อมเผยกำหนดการพิธีศพ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 คุณบอย พีรพงศ์ อภิวัชร์ชานนท์ เจ้าของกิจการ แม่กุหลาบ นครสวรรค์ ร้านขายขนมโมจิ-ไดฟุกุ และของฝากชื่อดังใน จ.นครสวรรค์ แจ้งข่าวเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่องการสูญเสีย คุณแม่เจริญรัตน์ อภิวัชร์ชานนท์ หรือ แม่กุหลาบ ที่เสียชีวิตในวันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 07.07 น. ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว สิริอายุ 86 ปี
พร้อมกับเผยกำหนดการพิธีศพ แม่กุหลาบ ตำนานโมจิ-ไดฟุกุ แม่กุหลาบนครสวรรค์ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ศาลา 1 วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง (วัดเขากบ) สวดพระอภิธรรมศพวันที่ 3 - 8 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. และมีพิธีฌาปนกิจ วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 15.30 น.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไดฟูกุแม่กุหลาบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีรพงศ์ อภิวัชร์ชานนท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พีรพงศ์ อภิวัชร์ชานนท์