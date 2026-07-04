แม่ทราย สมุทร ถอนฟ้องลูกแล้ว พร้อมร่ายเหตุผลความเจ็บปวดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน ต้องแบกรับเอาไว้ในฐานะแม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ไทยโพสต์ รายงานว่า นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี มารดาของนายสิรณัฐ สก๊อต หรือทราย สมุทร มีการขอถอนฟ้องคดีความแล้ว พร้อมให้เหตุผลสรุปได้ว่า ด้วยความเป็นแม่ เจ็บปวดใจที่ต้องใช้กระบวนการศาลเป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งที่แม่คนไหนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพียงแค่หวังให้เรืองราวมีข้อยุติ ที่ผ่านมาพยายามหาทางออกให้กับเรื่องต่าง ๆ แล้ว แต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้
ในการนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 ศาลแนะนำให้เราลองหันหน้าพูดคุยกันอีกครั้ง ซึ่งตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจข้าพเจ้า ดังนั้นจึงตัดสินใจถอนฟ้องคดีนี้ เพื่อนำไปสู่การพูดคุยหาทางออกกับเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร
ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าขอเรียนให้สาธารณชนทราบว่า ไม่เคยนิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แม้แต่วันเดียว เรื่องนี้เป็นทุกข์ในใจเสมอมา ไม่เคยเลือกแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านสาธารณะ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในครอบครัว ในฐานะความเป็นแม่ หวังจะประคับประคองเรื่องนี้ด้วยตัวเอง และหาข้อยุติกันได้โดยไม่กระทบกับสมาชิกท่านอื่นในตระกูล
สำหรับเรื่องทรายกับพาย ข้าพเจ้ารักลูกทั้ง 2 คนไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากพิสูจน์ความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ลูกข้าพเจ้าเลือกเดิน ก็พร้อมน้อมรับในหนทางนั้น ขอให้ความจริงปรากฏและเป็นธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์