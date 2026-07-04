เผยคำจารึก แหวนทองคำโบราณ 2,100 ปี หลังเพิ่งขุดพบในไทย คาดใครคือเจ้าของ

เผยคำจารึก บนแหวนทองคำ 2,100 ปี สื่อความหมายว่าอะไร หลังเพิ่งขุดพบ แหวนทองคำมีจารึก จากแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง
วานนี้ (3 กรกฎาคม 2569) เพจ สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี รายงานว่า กรมศิลปากรพบ "แหวนทองคำมีจารึก" เพิ่มอีก ขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุ "แหล่งโบราณคดีดอนยายทอง"
โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ได้มอบหมายให้ นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี นำทีมนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการเก็บหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ และโบราณวัตถุ ที่พบขึ้นจากหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีดอนยายทอง ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เนื่องจากหลุมขุดค้นประสบปัญหาน้ำใต้ดิน ความเค็ม และความชื้นแฉะจากฤดูฝน ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้โครงกระดูกเปื่อยยุ่ย และโบราณวัตถุประเภทสำริดผุกร่อน จึงต้องเร่งเก็บเพื่อนำส่งไปอนุรักษ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ของกรมศิลปากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
ในระหว่างการจัดเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุ นักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก จำนวน 2 วง จากโครงกระดูกหมายเลข 4 โดยแหวนวงหนึ่งไม่มีลวดลายประดับตกแต่ง ส่วนแหวนอีกวง พบว่าส่วนหัวแหวน มีการสลักอักษรโบราณ เป็นลักษณะของแหวนตราประทับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
เบื้องต้น ดร.อุเทน วงศ์สถิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ กรมศิลปากร สันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมี อายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 5 - 7 หรือประมาณ 1,900 – 2,100 ปีที่ผ่านมา อ่านว่า "ปุสรขิตส" แปลว่า "ของปุสรขิตะ" หมายถึงผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือดาวปุษยะ สันนิษฐานว่า เจ้าของแหวนน่าจะอยู่ในวรรณะแพศย์ (พ่อค้า)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
ทั้งนี้ เคยมีการค้นพบอักษรพราหมีบนตราประทับและเครื่องประดับมาแล้วในแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร เป็นต้น
ปัจจุบันทางสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ดำเนินการส่งมอบแหวนทองคำทั้ง 2 วง ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมการอนุรักษ์และศึกษาต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี