ตามหาทายาทรับมรดกคุณยาย อยู่บ้านพักผู้สูงอายุ 26 ปี ก่อนตกเป็นของแผ่นดิน

สภากาชาดไทย ประกาศตามหาทายาท รับมรดกคุณยาย ให้เวลาแสดงตัว - ยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน ก่อนตกเป็นของแผ่นดิน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เพจ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย เผยแพร่ประกาศสำนักบริหารกลางสภากาชาดไทย ที่ 2/2569 เรื่อง ตามหาทายาทของ นางสาวพัชรา อินทรสุข
ข้อความตามประกาศ ระบุว่า ด้วยสภากาชาดไทย โดยสำนักบริหารกลาง ได้อนุญาตให้ นางสาวพัชรา อินทรสุข อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสภากาชาดไทย เข้าพักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศ ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2543 จวบจนเสียชีวิต
หลังจากผู้พักอาศัยเสียชีวิต อาคารสวางคนิเวศได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า นางสาวพัชรา อินทรสุข มีทรัพย์สินอยู่ที่อาคารสวางคนิเวศ ประกอบด้วยสมุดบัญชีเงินฝาก และทรัพย์สินลักษณะคล้ายทอง ซึ่งถือเป็นมรดกของนางสาวพัชรา อินทรสุข ที่ต้องตกทอดแก่ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากอาคารสวางคนิเวศ ไม่สามารถติดต่อทายาทของนางสาวพัชรา อินทรสุข เพื่อส่งมอบทรัพย์สิน ดังกล่าวได้
สภากาชาดไทย โดยสำนักบริหารกลาง จึงขอแจ้งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมของ นางสาวพัชรา อินทรสุข โปรดติดต่อ สำนักบริหารกลางสภากาชาดไทย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเป็นทายาท
และหากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมของนางสาวพัชรา อินทรสุข มาแสดงตน ณ สำนักบริหารกลาง สภากาชาดไทย จะดำเนินการเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้เป็นของแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ลงประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย