พ่อไปส่งลูก 1 ขวบ ที่เดย์แคร์ เพิ่งรู้ตอนไปรับว่าลืมเด็กไว้ เปิดรถเจอภาพใจสลาย

พ่อไปส่งลูกที่เดย์แคร์ กลับไปรับลูกหลังเลิกงาน แต่กลับถูกบอกว่าไม่ได้เอาเด็กมาส่ง รีบวิ่งไปดูที่รถเจอสภาพสลด เรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานข่าวสลดจากรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ หลังพ่อของเด็ก 1 ขวบ ลืมลูกไว้ในรถ ขณะนำไปส่งศูนย์ดูแล กว่าพ่อจะรู้ตัวเวลาก็ผ่านไปนานหลายชั่วโมง จนท้ายที่สุดเรื่องก็จบด้วยความสูญเสีย นับเป็นอุทาหรณ์สุดสะเทือนใจสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก
รายงานเผยว่า ทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบเด็กเสียชีวิตในรถเวลา 17.39 น. วันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อไปถึงก็ยืนยันได้ว่ามีเด็กชายอายุ 1 ขวบ 11 เดือน เสียชีวิตอยู่บนเบาะหลัง ของรถที่จอดอยู่ตรงศูนย์เดย์แคร์ A World of Discovery Academy ซึ่งจากนี้ทางตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติม และยังไม่แน่ชัดว่าพ่อเด็กจะถูกตั้งข้อหาใดหรือไม่
ด้าน เลสลี โนโวอา เจ้าของและ ผอ.เดย์แคร์ดังกล่าว เผยกับ NBC6 ว่า พ่อเด็กมารับลูกชายที่ศูนย์หลังเลิกงาน แต่กลับได้รับแจ้งจากสต๊าฟประจำศูนย์ว่า ไม่มีคนนำเด็กมาส่งไว้
ตอนนั้นเองที่พ่อรู้ตัวว่าเขาลืมลูกทิ้งไว้บนรถตั้งแต่เช้า หลังให้ลูกนั่งอยู่ตรงเบาะหลังมาทั้งวัน ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในฟลอริดา กว่าไปจะพ่อรีบไปเช็กดูลูกชายที่รถ เด็กก็เสียชีวิตไปแล้ว
"เขาเปิดและปิดประตูรถ ฉันเลยถามเขาว่าจะให้ช่วยอะไรไหม เขาเปิดประตูรถอีกครั้ง ฉันเลยเข้าไปดูเด็ก โชคร้ายที่เราพบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว" โนโวอา เผย
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ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
สื่อเผยว่าพ่อของเด็กถึงขั้นกรีดร้องหลังรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย เขาเจ็บปวดมาก ๆ และแม่เด็กก็เช่นกัน ทั้งนี้ ทางครอบครัวยังมีลูกอีก 2 คน อายุ 4 ขวบ และ 6 ขวบ ซึ่งถูกฝากไว้ที่เดย์แคร์แห่งเดียวกัน แต่ไม่มีข้อมูลเปิดเผยว่าเกิดอะไรกับเด็กอีก 2 คนในวันนั้น
โนโวอา ยืนยันว่า เธอรู้จักพ่อแม่เด็กมาประมาณ 6 ปีแล้ว พวกเขาเป็นครอบครัวที่วิเศษมาก เป็นพ่อแม่ที่ดี และรักลูกมาก
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าพ่อลืมลูกทิ้งไว้บนรถเป็นเวลานานเท่าไร ขณะที่ทางตำรวจปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสื่อ
อนึ่ง จากรายงานของ The Weather Channel พบว่าในวันเกิดเหตุ อุณหภูมิในเขตดังกล่าวสูงถึง 36 องศาเซลเซียส โดยคาดว่าในเวลาเพียงไม่กี่นาที อุณหภูมิภายในรถอาจพุ่งขึ้นไปถึง 38 องศาเซลเซียส และอาจสูงถึง 48 องศาเซลเซียส ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งร้อนพอจะทำให้เกิดภาวะฮีทสโตรกได้ในเวลาไม่กี่นาที โดยเฉพาะในเด็กที่อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ 3-5 เท่า
ทั้งนี้ มีคำแนะนำให้ผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบเบาะหลังให้ดีก่อนจะล็อกรถ หรือปล่อยรถทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเสมอ ขณะที่คดีการเสียชีวิตของเด็ก 1 ขวบ 11 เดือนรายนี้ นับเป็นการเสียชีวิตจากความร้อนในรถรายที่ 9 ของสหรัฐฯ ในปีนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail