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สลด พบชาย-หญิง เสียชีวิตปริศนาคาเก๋ง สภาพแปลก ยังมีถุงยาง - อีกคนเสื้อผ้าอยู่ครบ


           สลด พบชายหญิงเสียชีวิตปริศนาภายในรถ ซอยบางแวก 15 พบฝ่ายหญิงน้ำลายฟูมปาก ฝ่ายชายเปลือยท่อนล่าง ยังสวมถุงยาง ยังไม่สรุปสาเหตุ
เสียชีวิตในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ

           วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ รายงานกรณีพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ภายในรถยนต์ที่จอดอยู่ในซอยบางแวก 15 กทม. พบเป็นชายและหญิง โดยฝ่ายหญิงเสียชีวิตอยู่บนเบาะข้างคนขับ สภาพน้ำลายฟูมปาก ยังสวมเสื้อผ้า ส่วนฝ่ายชายอยู่บนเบาะนั่งคนขับ ซึ่งมีการปรับเอนเบาะ สภาพเปลือยท่อนล่าง และยังสวมถุงยางอนามัยคาอวัยวะเพศ 
           
เสียชีวิตในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าว3มิติ

           ด้านข่าว 3 มิติ รายงานว่า ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ พบมีถุงยางอนามัยที่ใช้ง่านแล้วอยู่ภายในรถ แต่เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์นิติเวช และผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก ฅนข่าว ต้นปราการ, ข่าว3มิติ

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สลด พบชาย-หญิง เสียชีวิตปริศนาคาเก๋ง สภาพแปลก ยังมีถุงยาง - อีกคนเสื้อผ้าอยู่ครบ โพสต์เมื่อ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:23:20 2,045 อ่าน
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