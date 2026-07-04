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อ่วมหนัก ฝนถล่มชลบุรี ชาวบ้านผงะซ้ำ น้ำพัดโฟมไหลมาเพียบ กองเกลื่อนเต็มหมู่บ้าน
           ฝนถล่มชลบุรีซัดกำแพงพัง มวลน้ำพัดโฟมมหาศาลจากโรงงานคัดแยกขยะทะลักท่วมหมู่บ้านบ่อวิน ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก วอนรัฐเร่งตรวจสอบด่วน

น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน

           จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เกิดความเสียหายภายในชุมชน หลังมวลน้ำพัดพาเศษโฟมและวัสดุต่าง ๆ จากพื้นที่ใกล้เคียงไหลเข้าสู่หมู่บ้าน กระจายเกลื่อนตามถนนและพื้นที่พักอาศัย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมมีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
           
           วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวินว่า ร้องเรียนว่า ภายหลังฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงคืนที่ผ่านมา จนถึงช่วงเช้ามืด น้ำได้พัดพาเศษโฟม เหล็ก และวัสดุต่าง ๆ ไหลมาตามทางระบายน้ำเข้าสู่หมู่บ้าน ส่งผลให้เศษขยะกระจัดกระจายทั่วบริเวณ และสร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
           
น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน

           จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณด้านหลังหมู่บ้านเป็นพื้นที่เอกชนที่มีการประกอบกิจการคัดแยกขยะประเภทตู้เย็นและตู้แช่เก่า โดยมีการสะสมเศษโฟมจำนวนมากไว้ภายในพื้นที่ เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำได้พัดพาเศษโฟมจำนวนมหาศาลไหลรวมกัน ก่อนอัดเข้ากับแนวกำแพงหมู่บ้านจนพังถล่ม ส่งผลให้น้ำและเศษโฟมทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ขณะที่บางส่วนของเศษโฟมปลิวกระจายไปทั่วถนนและพื้นที่พักอาศัย รวมถึงกระแทกรถยนต์ของประชาชนที่จอดอยู่ภายในหมู่บ้าน
           
           เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1 หลัง และประชาชนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำและเศษโฟมที่ไหลเข้าพื้นที่พักอาศัย โดยประธานหมู่บ้านระบุว่า แม้ที่ผ่านมาในพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักเป็นประจำ แต่ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงในลักษณะนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุสำคัญอาจมาจากการสะสมของกองโฟมจำนวนมาก ซึ่งเมื่ออุ้มน้ำแล้วถูกกระแสน้ำพัด จึงเกิดแรงดันมหาศาลจนทำให้กำแพงพังเสียหาย

น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sittichok Kaewnukul
           
           ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บกวาดเศษโฟม เปิดทางระบายน้ำ และเตรียมสำรวจความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการคัดแยกขยะ รวมถึงมาตรการจัดเก็บและกำจัดของเสียให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต

น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sittichok Kaewnukul

น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sittichok Kaewnukul

น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน
ภาพจาก  เรื่องเล่า เสาร์- อาทิตย์

น้ำท่วมบ่อวิน โฟมทะลักเข้าหมู่บ้าน
ภาพจาก  เรื่องเล่า เสาร์- อาทิตย์


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