ชายใส่ฮู้ด ขอโทษแอร์ฯ รับขนกระเป๋าซุกเฮโรอีนได้เที่ยวละ 6 หมื่น ก่อนส่งแอร์ฯ

ชายใส่ฮู้ด เอากระเป๋าช้างซุกเฮโรอีนไปส่ง แอร์ฯ มีนา ขอโทษแอร์ฯ สาว สารภาพรับกระเป๋าผ้ามาจากพะเยา ค่าจ้างเที่ยวละ 60,000 ทำมา 3 รอบ เร่งทำลายหลักฐานหลังแอร์ฯ ถูกจับ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นบริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งกบดานและใช้แพ็กกระเป๋าผ้าซุกซ่อนเฮโรอีน ของ นายอุทัย ชาวม้ง วัย 57 ปี ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงิน ที่นำกล่องพัสดุไปส่งให้แอร์ฯ สาว ที่คอนโด
โดยตรวจสอบในห้องพัก พบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋า จำนวน 8 ผืน เศษผ้าลายช้างที่ถูกตัดแต่งเป็นริ้ว ๆ จำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้นำเศษผ้าเหล่านี้มาเขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าออกมา บรรจุลงถุงซิปล็อกเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผงอะไร
นอกจากนี้ยังพบเงินสดจำนวนมาก โทรศัพท์มือถือ สุดเสื้อผ้าและกระเป๋าเป้าที่คาดว่านายอุทัยใส่ไปวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์ฯ สาว โดยทางตำรวจตรวจยึดไว้เพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบโดยละเอียด โดยเฉพาะรอยนิ้วมือแฝง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้เครื่องมือ FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ที่ใช้แสงอินฟาเรดตรวจวิเคราะห์ทางเคมี มาตรวจพิสูจน์ผงขาวที่เขี่ยออกมาจากเศษผ้า ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเฮโรอีน และจะลงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบโดยละเอียด
ต่อมาเวลา 16.16 น. ตำรวจควบคุมตัวนายอุทัยมายืนยันของกลาง โดยมีการซักถามว่ากองเศษผ้าลายช้าง เป็นสิ่งที่บรรจุยาเสพติดมาใช่หรือไม่ นายอุทัยพยักหน้ารับ ว่าบรรจุยาเสพติดไว้ในนั้นจริง ก่อนจะควบคุมตัวนายอุทัยขึ้นไปบนห้องพัก เพื่อตรวจค้นห้องพักซ้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ทั้งนี้ นายอุทัย รับสารภาพระหว่างสอบปากคำว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ได้เดินทางไปรับกระเป๋าจากคนที่ปกปิดใบหน้าใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยเป็นกระเป๋าลายช้าง 4 ตัว จำนวน 12 ใบ และลายช้าง 2 ตัว จำนวน 6 ใบ ที่ภายในบรรจุเฮโรอีนมาแล้ว ขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ มาเก็บไว้ที่ห้องพัก และนำไปส่งที่คอนโด ย่านบางนา ได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาท ทำมาแล้ว 3 ครั้ง
เมื่อทราบข่าวแอร์ฯ ที่ถูกจับกุม จึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครก รวมถึงนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งยังจุดต่าง ๆ เพื่อทำลายหลักฐานแล้ว ส่วนของกลางที่พบในครั้งนี้ เป็นวัสดุที่ถูกตีกลับมาจากจุดไปที่ส่งยังซอยเสือใหญ่
จากการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ยังพบคราบเฮโรอีนตกค้างภายในกระเป๋าที่ตรวจยึดได้ โดยผลตรวจมีค่าความเข้มข้นเกือบ 900 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
สำหรับผู้ว่าจ้าง นายอุทัยให้การว่า ได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์ แต่จำชื่อจริงไม่ได้ โดยใช้ชื่อบัญชีในลักษณะชื่อโค้ด เช่น "รินริน" ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและขยายผลต่อไป
ในส่วนการลำเลียงยาเสพติด นายอุทัยระบุว่า ไม่ได้เป็นผู้บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าเอง แต่รับกระเป๋าที่แพ็กมาเรียบร้อยแล้ว นำมาใส่กล่องและจัดส่งเท่านั้น โดยในการส่งของทั้ง 3 ครั้ง ใช้คนขับรถรายเดียวกัน คือ นายอติราช หรือ เป้ อายุ 59 ปี โดยติดต่อผ่านโทรศัพท์
ทางตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับนายอติราช ผู้ขับรถที่ใช้รับส่งพัสดุ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน หากพบผู้ใดมีส่วนร่วมก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ทั้งนี้ ยืนยันว่าชายที่สวมเสื้อฮู้ดน้ำเงินในกล้องวงจรปิด เป็นคนเดียวกับผู้ต้องหารายนี้หรือไม่ ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยผู้ต้องหารับสารภาพเองว่าเป็นบุคคลในภาพ และจากการเข้าตรวจค้น 2 จุด พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ทั้งเสื้อผ้าที่มีลักษณะคล้ายกับที่ปรากฏในภาพวงจรปิด รวมถึงกระเป๋าที่ใช้บรรจุยาเสพติดบางส่วน ขณะที่จุดทิ้งเสื้อผ้าตามเส้นทางหลบหนี ยังอยู่ระหว่างติดตามค้นหา
สำหรับข้อกล่าวหาของผู้ต้องหารายนี้ อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดตามพฤติการณ์ของคดี โดยคาดว่าจะมีหลายข้อหา
เมื่อนักข่าวพยายามสอบถามนายอุทัยว่ามีอะไรอยากจะพูด หรืออยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ นายอุทัย กล่าวตลอดทางว่า "ขอโทษแอร์ด้วยครับ ขอโทษที่ทำลงไป ขอโทษจริง ๆ ครับ"
ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว