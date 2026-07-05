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เปิดภาพวงจรปิด ก่อนเกิดเหตุสลด พบติดเครื่องไว้ข้ามคืน พ่อแม่คาใจลูกสาวดับในรถ


          วงจรปิดจับภาพก่อนเกิดเหตุ ชาย-หญิงเสียชีวิตในรถ ที่บางแวก สภาพศพแปลก พ่อแม่ฝ่ายหญิงยันไม่เคยเห็นฝ่ายชาย ไม่รู้จัก คาใจสาเหตุการเสียชีวิต 
ตายในรถ

          ความคืบหน้ากรณีพบชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตปริศนาภายในรถยนต์ ที่จอดอยู่ในซอยบางแวก 15 สภาพศพฝ่ายชายเปลือยท่อนล่าง ยังสวมถุงยางอนามัย ขณะที่ฝ่ายหญิงยังสวมเสื้อผ้า แต่พบว่ามีน้ำลายฟูมปาก ท่ามกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตนั้น 

          วานนี้ (4 กรกฎาคม 2569) โหนกระแส รายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 45 ปี และหญิงอายุ 27 ปี เบื้องต้นในรถไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือมีข้าวของสูญหาย และพบว่ารถคันดังกล่าวมีการติดแก๊ส LPG แบบถังโดนัท คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8-10 ชั่วโมง 

ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ 


          ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า ตนเดินลงมาเอารถออกจากโรงรถช่วงประมาณตี 3 ก็เห็นรถคันนี้จอดอยู่ริมรั้ว มีการสตาร์ตเครื่องไว้ จึงไปเคาะเรียกเพื่อให้ขยับรถ แต่ไม่มีใครตอบรับ คิดว่าคนในรถหลับ ตนจึงขับรถออกไป และเมื่อกลับมาช่วงตี 5 ก็ยังเห็นรถจอดอยู่ที่เดิมแต่ดับเครื่องยนต์ไปแล้ว ตนจึงเข้าบ้านไป 

          กระทั่งช่วง 10.00 น. มาดูอีกครั้งก็ยังเจอรถคันนี้อยู่ในจุดเดิม เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบและล็อกรถจากด้านใน มีกันแดดบังหน้ารถไว้ ตนจึงตามชาวบ้านมาช่วยดูจนพบว่ามีชายหญิงหมดสติอยู่ในรถ เลยประสานให้ตำรวจเข้าตรวจสอบ 

          ชาวบ้านเผยว่า ไม่คุ้นหน้าผู้เสียชีวิต คาดว่าผู้ชายไม่ใช่คนในพื้นที่ คาดว่ารถน่าจะมาจอดช่วง 23.00 น. 

ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ 

           ด้านกู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือเผยว่า ตอนที่มาถึงพบว่ารถล็อกจากด้านในทั้ง 4 ประตูจึงนำอุปกรณ์มาเปิดออก พบว่าผู้ตายมีเลือดตก น้ำลายฟูมปาก ทั้งคู่มีการปรับเบาะเอนนอนในท่าเดียวกัน ภายในรถพบมีการนำที่บังแดดมาติดไว้ด้านหน้าและด้านข้าง หากมองจากภายนอกเข้ามาจะไม่เห็น

ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ 

          ขณะที่น้องชายของหญิงที่เสียชีวิต เผยว่า พี่สาวเดินทางออกจากบ้านเมื่อคืน ไม่รู้ว่าไปที่ไหน บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะมีคนออกมารับ โดยออกไปช่วงหลังตี 1 ส่วนผู้ชายนั้นตนไม่เคยเห็นหน้า และพี่สาวก็ยังโสดอยู่ ตนยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งต้องรอทางตำรวจตรวจสอบ 

          ทั้งนี้ น้องชายชี้ว่าตอนเช้าตนจะพาน้องชายไปซื้อข้าว เดินออกมาก็เจอคนยืนมุงรถอยู่ ทราบแค่ว่ามีคนเสียชีวิตในรถ แต่ก็ยังไม่เอะใจ แต่ส่วนตัวรู้สึกไม่ดีจึงพยายามโทร. หาและทักแชตพี่สาว แต่ไม่มีใครตอบ ตนพยายามโทร. เรื่อย ๆ ตั้งแต่ 14.00 น. แต่ก็ไม่มีคนรับสาย โทร. ถามคนรู้จักในที่ทำงานก็ไม่มีใครติดต่อพี่สาวได้เช่นกัน แต่หลังจากเห็นภาพบุคคลที่เสียชีวิตก็มั่นใจว่าเป็นพี่สาว โดยจำได้จากหุ่นและเสื้อผ้า 

ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ 

          ขณะที่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ บันทึกภาพได้เวลา 01.53 น. พบว่าชายผู้เสียชีวิตขับรถเข้ามาในซอย ก่อนจะกลับรถแล้วถอยเข้าไปรับฝ่ายหญิงที่หน้าบ้าน จากนั้นขับออกมาจอดบริเวณริมกำแพง ห่างจากบ้านฝ่ายหญิงเพียง 50 เมตรเท่านั้น ก่อนเกิดเหตุสลด 

          ด้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิง เผยว่าเพิ่งทราบเรื่องจากลูกชาย โดยวานนี้ (3 กรกฎาคม) เป็นวันเกิดของลูกสาว ลูกบอกว่าจะขอออกไปฉลองวันเกิดข้างนอกแล้วก็เงียบหายไป ส่วนชายผู้เสียชีวิตนั้นครอบครัวไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้า และไม่เคยเห็นลูกสาวพูดถึงมาก่อน ตอนนี้ครอบครัวยังช็อกและติดใจสาเหตุการเสียชีวิต 

          เบื้องต้นทางตำรวจนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายส่งชันสูตรแล้ว เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป 

ตายในรถ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ 



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส , ครอบครัวข่าว 3






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