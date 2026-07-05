คนสงสัย น้ำแพ็กขายถูก อันตรายไหม โรงงานตอบเองทำไมได้ราคานี้ ยันมีมาตรฐาน

คนสงสัย น้ำดื่มแพ็กขายถูกจัด แบบนี้อันตรายไหม โรงงานมาตอบเองทำไมขายได้ถูก ชี้อยู่ที่การบริหารต้นทุน เน้นขายให้ผู้บริโภคเข้าถึง ยันมี อย. ย้ำขายถูก ไม่ได้แปลว่าคุณภาพต่ำ
เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่ออย่างมาก กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพน้ำดื่มบรรจุดขวดแพ็กใหญ่ที่ถูกนำมาตั้งกองไว้กลางแจ้ง โดยมีการนำร่มมากางบังแดดไว้ แต่จุดที่ชวนสะดุดตาคือราคา ที่พบว่ามีการขายเพียงแพ็กละ 23 - 26 บาทเท่านั้น โดยผู้โพสต์ตั้งคำถามว่า "น้ำแพ็กแบบนี้อันตรายมั้ย ? ทำไมมันถูกจัง ตกขวดละไม่ถึง 2 บาท แค่ต้นทุนค่าขวดก็เกิน 1 บาทแล้วมั้งคิดว่า"
งานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก โดยมองว่าเมื่อเทียบกับน้ำดื่มแบรนด์ดัง ๆ ถือว่ามีราคาถูกกว่ามาก ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางร้านรับซื้อมาทั้งพาเลต ทำให้ได้ของมาในราคาถูกและสามารถนำมาทำราคานี้ได้
แต่ก็มีหลายคนที่กังวลเรื่องคุณภาพน้ำ โดยชี้ว่าอยากให้เช็กโรงงานที่ผลิตด้วย เพราะราคาที่แตกต่าง ส่วนหนึ่งก็ต้องดูที่คุณภาพการผลิตของโรงงานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางคนแย้งว่าจริง ๆ น้ำดื่มที่ออกจากทุกโรงงานต้องมีเลข อย. รับรองมาตรฐานอยู่แล้ว แต่จะเลือกดื่มอะไร แบรนด์ถูกหรือแพง ก็คงแล้วแต่ผู้บริโภค
ต่อมาพบว่า เพจ น้ำดื่ม ทีทูเอ ของบริษัท ทีทูเอ วอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มดังกล่าว ออกมาชี้แจงแล้วว่า "จากกรณีที่มีการเผยแพร่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับราคาจำหน่ายน้ำดื่ม พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
น้ำดื่มภายใต้การผลิตของ บจก.ทีทูเอ วอเตอร์ ทุกขวด ผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 22000 เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สำหรับราคาจำหน่ายที่หลายท่านสอบถามนั้น เป็นนโยบายด้านการตลาดของบริษัทฯ ที่มุ่งจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงผู้บริโภคได้ โดยอาศัยการบริหารต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งราคาที่จำหน่ายไม่ได้สะท้อนว่าคุณภาพของสินค้าต่ำกว่ามาตรฐานแต่อย่างใด
บริษัทฯ เคารพทุกความคิดเห็นและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค แต่ขอความกรุณาไม่สรุปหรือเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยังไม่มีข้อเท็จจริงยืนยัน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและชื่อเสียงของบริษัท
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา และยืนยันว่าจะรักษามาตรฐานการผลิต พร้อมส่งมอบน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคต่อไป"
ขณะที่ในเรื่องของการนำขวดน้ำมาวางกลางแจ้ง ทางเจ้าของร้านที่ปรากฏในภาพได้เข้ามาชี้แจงแล้วว่า ขวดน้ำที่เอาไปวางโชว์ด้านนอกอยู่ไม่เกิน 20 นาทีก็ขายหมดแล้ว ที่ต้องนำออกไปข้างนอกเพื่อให้สะดวกในการขาย เนื่องจากทางร้านต้องยกขึ้นรถให้ลูกค้า และส่วนที่เก็บข้างในนั้นมีโกดังอย่างดี
ในเรื่องของราคานั้น ทางร้านรับจากโรงงานโดยตรง ทุกโรงงานที่รับมามีมาตรฐาน ผ่าน อย. ยืนยันว่าที่ร้านไม่ได้มีแค่แบรนด์ท้องถิ่น และมีการจำหน่ายสินค้าในราคาส่งให้ลูกค้า โดยทางร้านเอากำไรไม่เยอะ เนื่องจากเป็นร้านขายส่ง