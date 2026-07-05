ชายอ้างมีตาทิพย์ มาหาหมอ จะใช้หัวสัตว์จ่ายแทนเงิน พอไม่รับกลับถูกขู่ - แช่งให้ตาย

ชายมาหาหมอ อ้างมีตาทิพย์ ขอจ่ายค่ารักษาด้วยหัวสัตว์ กับพรวิเศษ พอหมอไม่รับเปลี่ยนมาขู่ - แช่งหมอให้ตาย กลายเป็นไวรัลสุดอึ้ง
เป็นไวรัลฮือฮาจากมาเลเซีย กับเหตุการณ์ประหลาดที่คุณหมอรายหนึ่งพบเจอมากับตัว เมื่อคนไข้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้หยั่งรู้โผล่มาที่คลินิก ขอให้หมอรักษาโดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นของอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน แต่เมื่อถูกหมอปฏิเสธ กลับข่มขู่หมอให้ตายในคืนนั้น !!
เรื่องดังกล่าวถูกโพสต์ผ่าน Threads @drjaytoor ของ นพ.เจย์ ทูร์ ผู้ก่อตั้งคลินิก Klinik Perubatan Malaya ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยคุณหมอเล่าว่า เขาทนไม่ไหวจริง ๆ ถึงขั้นต้องให้คนไข้รายหนึ่งกลับบ้านไปในวันนี้ คนไข้ชายรายดังกล่าวมาด้วยอาการทั่ว ๆ ไป คือไอ เป็นหวัด และมีไข้ แต่ลักษณะของเขาดูต่างจากคนทั่ว ๆ ไป
ภาพจาก Threads @drjaytoor
คนไข้มีการสวมเครื่องประดับแปลก ๆ และอ้างตัวว่าเป็นผู้หยั่งรู้ มีตาทิพย์ หูทิพย์ ซึ่งคุณหมอไม่เก็ตนัก แต่ก็ทำการตรวจไปตามปกติ พร้อมอธิบายขั้นตอนการรักษาให้คนไข้เข้าใจ
คนไข้บอกว่าอยากได้รับการรักษาที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เพราะค่าใช้จ่ายมันแพงเลยจะไม่จ่ายเป็นเงิน แต่จะจ่ายด้วยคำอวยพรแทน ก่อนจะหยิบเอาหัวสัตว์มาวางบนโต๊ะ เพื่อจะให้หมอแทนค่ารักษา
ภาพจาก Threads @drjaytoor
อย่างไรก็ตาม คุณหมอปฏิเสธไม่รับ ทำให้คนไข้รายนี้ตะคอกใส่และข่มขู่ แช่งให้กิจการของหมอล่มจน ซ้ำยังทำทีเป็นอ่านสีหน้าของหมอ บอกว่าเขาจะตายในคืนนี้
จนสุดท้ายคุณหมอก็หมดความอดทน ความดันเริ่มจะขึ้น จึงเชิญให้คนไข้ออกจากคลินิกไป ซึ่งระหว่างเดินออก คนไข้รายนี้ก็ยังทำปากพึมพำอ่านอะไรสักอย่างก่อนออกไปด้วย
ทั้งนี้ คุณหมอทิ้งท้ายว่า ให้มารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากมายากลของคนไข้ไม่เกิดผลอะไร ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะมาโพสต์อัปเดตอีกครั้ง
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเสียงวิจารณ์สนั่น ชาวเน็ตหลายคนบอกเลยว่าน่ากลัวสุด ๆ พร้อมแสดงความเป็นห่วงถึงคุณหมอ เข้ามาถามไถ่ว่าเขายังโอเคหรือไม่ เกิดอะไรขึ้นไหม อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันต่อมาคุณหมอก็ได้กลับมาโพสต์อัปเดตอีกครั้ง ว่าเขายังไม่ตาย และก็ได้รับคำอวยพรอย่างมากมายที่มีคนส่งเข้ามา