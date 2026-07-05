ดราม่า ลูกค้าด่าหยาบ พนง. กลางร้านสะดวกซื้อปมกดบัตร ล่าสุดเซเว่นเคลื่อนไหวแล้ว

คลิปดราม่า ลูกค้าหัวร้อนด่ากราดพนักงานเซเว่นปมกดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ ล่าสุดซีพีออลล์ สั่งแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
ภาพจาก TikTok @namebyyourss
กลายเป็นกรณีที่สร้างความตกใจไม่น้อย กรณีวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิป เหตุการณ์ภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง มีลูกค้าชายรายหนึ่ง คาดว่าเป็นคนทำหน้าที่กดบัตรรีเซล แสดงอาการไม่พอใจอย่างหนักต่อพนักงาน หลังไม่สามารถกดบัตรคอนเสิร์ตผ่านระบบได้ จนเกิดต่อว่าอย่างรุนแรงหน้าเคาน์เตอร์ โดยที่พนักงานไม่ได้ตอบโต้อะไร
ภายในคลิป ชายคนดังกล่าวกล่าวอ้างว่าตนได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนหลักแสน พร้อมตำหนิพนักงานว่า ไม่พยายามช่วยกดบัตร ทั้งที่สาขาอื่นสามารถทำได้ พร้อมย้ำว่าหากพนักงานพยายามเต็มที่แล้วแต่ระบบมีปัญหา ตนก็จะไม่โมโห แต่ในครั้งนี้มองว่าพนักงานยังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอ และพูดในลักษณะข่มขู่จะฟ้องร้อง นอกจากนี้ยังไปต่อว่าลูกค้าคนอื่น ๆ ที่เข้ามาห้ามปรามอีกด้วย
ล่าสุด (5 กรกฎาคม 2569) สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ คำชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับพนักงานร้านสาขา
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างลูกค้าและ พนักงานภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ขณะให้บริการกดบัตรคอนเสิร์ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
บริษัทขออภัยต่อความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่า บริษัทให้ ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถของพนักงาน ทุกคน ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของ พนักงานทุกคนเช่นเดียวกัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่อาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพนักงาน บริษัทจึงได้ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ ขัดแย้งกับลูกค้า แต่เป็นการยืนยันหลักการว่า พนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และปราศจากการคุกคามหรือการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
บริษัทเชื่อมั่นว่า การบริการที่ดีเกิดขึ้นได้จากการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งลูกค้าและพนักงาน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
บริษัทจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการให้บริการและมาตรการดูแลพนักงาน เพื่อให้เกิด บรรยากาศการใช้บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตร และเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย
บริษัทขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและความห่วงใยที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว