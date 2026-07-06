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หญิงถูกงูเหลือมยักษ์ 7.8 เมตร เขมือบ ผัวเห็นเมียหาย ตามมาเจอภาพช็อกคาตา
            ช็อก หญิงไปไร่คนเดียว ก่อนโดนงูเหลือมยักษ์ 7.8 เมตร เขมือบ ผัวเจอภาพช็อก รีบตัดหัวงูแต่ไม่ทันกาล ทางการเตือนชาวบ้านระวังตอนเข้าป่า

งูเหลือมกินคน

            เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ MS News รายงานข่าวสลดจากประเทศอินโดนีเซีย พบหญิงวัย 44 ปี เสียชีวิตหลังถูกงูเหลือมยักษ์ 7.8 เมตร เขมือบขณะออกไปในไร่เพียงลำพัง กว่าสามีจะไปพบก็สายเกินไป เขาพยายามตัดหัวงูแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตภรรยาได้ 
            
            เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดมาลูกูเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา หลังจากที่ อลิซาเบต ยามาลู เดินออกไปไร่เพียงลำพังในเวลา 15.20 น. เพื่อเคลื่อนย้ายฝูงวัว แต่จากนั้นเธอกลับหายเงียบไปนานถึง 2 ชั่วโมง ทั้งที่ไร่อยู่ห่างจากบ้านเพียง 300 เมตร สามีเป็นเป็นกังวลจึงออกไปตามหาเธอในไร่ 
            
            ทางตำรวจท้องถิ่นเผยว่า ตอนนั้นเองที่สามีผู้ตายเจองูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์ และเห็นว่าภรรยากำลังถูกงูเขมือบ เขาจึงพยายามตัดหัวงูทันทีโดยใช้เครื่องมืออะไรก็ตามที่หาได้ เพื่อจะช่วยชีวิตภรรยา 
            
งูเหลือมกินคน

            อย่างไรก็ตาม แม้สามีจะตัดหัวงูและดึงร่างของภรรยาออกจากปากงูสำเร็จ ทุกอย่างก็สายเกินไป เพราะภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้ว
            
            ต่อมาในเวลา 21.00 น. ชายคนดังกล่าวได้ตามชาวบ้านให้มาช่วยกันเคลื่อนย้ายศพของภรรยากลับมาบ้าน เพื่อนำไปทำพิธีฝังต่อไป ขณะที่หลังเกิดเหตุทางตำรวจได้ขอให้ชาวบ้านใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อต้องเดินทางเข้าสวนหรือป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ฝนตก

ขอบคุณข้อมูลจาก MS News

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