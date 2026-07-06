อุทาหรณ์ สาวอายุ 20 ติดเชื้อในกระแสเลือด รับขี้เกียจในเรื่องเล็ก ๆ ไม่คิดจะแย่ขนาดนี้

อุทาหรณ์ สาวอายุ 20 ติดเชื้อในกระแสเลือด อาการหนัก เหตุจากความขี้เกียจในเรื่องเล็ก ๆ หลายคนก็มองข้าม แค่ดื่มน้ำไม่พอ ส่งผลเสียยิ่งกว่าที่คิด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานเรื่องราวอุทาหรณ์ เตือนใจคนหนุ่มสาวถึงเรื่องพื้นฐานที่หลายคนมองข้ามอย่าง "การดื่มน้ำให้เพียงพอ" หลังจากที่สาวจีนวัย 20 ปี จากเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจียน ต้องเผชิญภาวะวิกฤต มีไข้สูง ชักเกร็ง จนในที่สุดก็หมดสติคาเตียงฉุกเฉิน หลังเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมีต้นเหตุจากความขี้เกียจดื่มน้ำ
รายงานเผยว่า นางสาวตู้ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประชาชนแห่งที่ 2 ของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมาถึงในสภาพช็อกจากการติดเชื้อ ค่าการอักเสบในเลือดพุ่งสูงอย่างน่าตกใจ แพทย์วินิจฉันว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และต้องให้ยาปฏิชีวินะอยู่นานหลายชั่วโมงเพื่อควบคุมการติดเชื้อ
ขณะที่การตรวจสอบหลังจากนั้น เผยความจริงว่าสาเหตุทำให้เธอมีการติดเชื้อหนักขนาดนี้ มาจากพฤติกรรมดื่มน้ำไม่เพียงพอนั่นเอง ซึ่ง นางสาวตู้ ได้แต่ร้องไห้บอกว่า "ฉันไม่คิดว่าแค่ขี้เกียจดื่มน้ำจะเป็นอันตรายขนาดนี้"
โดยเมื่อหญิงสาวพ้นจากระยะวิกฤต แพทย์ได้ตรวจสอบสาเหตุกระทั่งพบว่ามีกลุ่มแบคทีเรียซึ่งมาจากระบบทางเดินปัสสาวะ ดร.เฉิน หุนจุน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ เผยว่า เมื่อซักประวัติผู้ป่วย ทำให้ทราบว่าเธอเคยมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะตอนเด็ก ๆ และเพิ่งกลับมาเป็นซ้ำเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้แพทย์จะแนะนำให้เธอดื่มน้ำมาก ๆ แต่เห็นได้ชัดว่าเธอยังไม่ยอมดื่มน้ำให้เพียงพอ
แต่ละวันนางสาวตู้บริโภคของเหลวแค่ราว 300 - 1,000 มิลลิลิตรเท่านั้น ซึ่งรวมถึงน้ำซุป น้ำอัดลม และชานมแล้ว
ในข่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เธอมีภาวะปัสสาวะบ่อย ปวดปัสสาวะรีบเร่ง คือรู้สึกปวดอย่างฉับพลันจนรอไม่ได้ และปวดท้องรุนแรงขึ้น เธอยังสังเกตเห็นเลือดในปัสสาวะด้วย แต่กลับเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านั้น
นอกจากนี้ พบว่าเธอยังชื่นชอบการเต้นมาก ในวันที่เกิดเรื่องเธอซ้อมเต้นอยู่นานหลายชั่วโมงจนเหงื่อออกชุ่ม แต่กลับไม่ดื่มน้ำสักหยด เมื่อร่างกายขาดน้ำปัสสาวะก็เริ่มข้น และเกิดการสั่งสมของแบคทีเรียที่ไม่ถูกขับออกจากร่างกาย แม้เธอจะรู้ว่าตัวเองมีภาวะติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ ก็ยังไม่ใส่ใจอะไร สุดท้ายก็เกิดการติดเชื้อที่กรวยไตตามมา ก่อนจะติดเชื้อในกระแสเลือด
ดร.เฉิน หุนจุน เตือนว่า การเติดชื้อทางเดินปัสสาวะจะอาการแย่ลงได้เร็ว หากละเลยสัญญาณจากร่างกายที่เกดิขึ้น ก่อนที่การติดเชื้อจะลุกลามไปทั่ว อย่างไรก็ตาม คนหนุ่มสาวมองมองข้าม
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับนางสาวตู้ ดร.เฉิน หุนจุน แนะนำให้ผู้หญิงสร้างเกราะป้องกันแก่ร่างกาย ด้วยการปรับกิจวัตรประจำวัน เช่น
- ดื่มน้ำ 2-3 แก้วต่อวัน โดยแบ่งดื่มตลอดทั้งวันเพื่อรักษาระดับของเหลวในร่างกาย และทำให้มีการขับแบคทีเรียออกไป
- ปัสสาวะเมื่อรู้สึกปวด การกลั้นปัสสาวะอาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้
- ควรทำความสะอาดอวัยวะเพศจากหน้าไปหลัง
- ดื่มน้ำมาก ๆ และเข้าห้องน้ำหลังจากออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่เสียเหงื่อมาก
- รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศอย่างถูกวิธี เปลี่ยนและซักชุดชั้นในทุกวัน
- มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ปัสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์
- รับประทานอาหารที่สมดุลและนอนหลับอย่างเพียงพอเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha