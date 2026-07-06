ลูกค้าสงสัย ทำไมไม่ทำสินค้าแบบมีฝาดึงเพียงอย่างเดียว เปิดยาก สามแม่ครัวตอบแล้ว

ลูกค้าสงสัย ทำไมไม่ทำสินค้าแบบมีฝาดึงเพียงอย่างเดียว มีฝาแบบอื่นทำเปิดลำบากมาก ด้านสามแม่ครัวไขปริศนาให้แล้ว
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ชนาธร ไกรแก้ว มีการไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง รสชาติอร่อย แต่กลับพบว่าเปิดยาก เนื่องจากไม่มีฝาดึง จึงอยากให้ผู้ผลิตทำแบบฝาดึงเพียงอย่างเดียว เพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วย
ด้านชาวเน็ตอ่านแล้วต่างเข้ามาอธิบายเพิ่มว่า ทางแบรนด์มี 2 แบบให้เลือกอยู่แล้ว มีทั้งแบบมีฝาดึงและไม่มีฝาดึง ทำไมถึงไปเลือกแบบไม่มีฝาดึงมาใช้
ทั้งนี้ มีคนมาขยายความเพิ่มต่อไปว่า ถึงแม้แบรนด์จะมี 2 แบบให้เลือกจริง แต่ในบางพื้นที่มักจะขายเพียงแบบเดียว ดังนั้น เจ้าของโพสต์ถึงตั้งคำถามว่า ทำไมแบรนด์ไม่ทำมาเป็นแบบมีฝาดึงแบบเดียวไปเลย จะได้สะดวกกันทั้งประเทศ
1. แบบฝาช้อนงัด ไม่มีฝาดึง จะประหยัดงบมากกว่า และเอาไว้ขายคนที่ทำร้านอาหาร
2. แบบฝาดึง สะดวกกว่า แต่ก็เพิ่มต้นทุน
ขณะที่เว็บไซต์ สามแม่ครัว มีการตอบคำถามถึงเรื่องฝาเปิดยาก ทำไมไม่ทำฝาแบบเดิม ได้คำตอบว่า
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้เป็นอย่างสูง ทางเราขออนุญาตแนะนำข้อมูลสินค้า กระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์ของสามแม่ครัว มีฝาเปิดทั้งหมด 3 แบบ
แบบที่ 1 ฝาแบบเรียบ จำเป็นที่ต้องใช้ที่เปิดกระป๋องในการเปิด
แบบที่ 2 ฝาแบบใช้ข้อนงัด มีรอยปรุอยู่ที่ขอบของฝา สำหรับใช้ช้อนงัดตรงรอยปรุเวลาเปิด
แบบที่ 3 ฝาแบบมีคลิปดึง เป็นฝาที่เปิดสะดวกที่สุด ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
ซึ่งแต่ละแบบร้านค้าจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการวางจำหน่ายแบบไหน
1. ใช้ช้อนที่มีความแข็งแรง (เป็นช้อนสั้นหรือยาวก็ได้แต่ต้องมีความแข็ง)
2. ตรงปลายลูกศรสีแดงจะมีร่องฝาเล็กน้อย ใช้ปลายช้อนหรือด้ามช้อนออกแรงกดหรือออกแรงกระแทกเล็กน้อยให้ช้อนสอดเข้าไปตามเส้นแนวปรุตรงบริเวณหัวลูกศร ให้ลึกลงไปจนถึงรอยปรุ จนแนวขอบกระป๋องเริ่มแยกออกจากกัน
3. ใช้ช้อนสอดลงไปเพื่องัดฝาขึ้น (ระวังอันตรายจากฝาบาดมือ)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชนาธร ไกรแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชนาธร ไกรแก้ว
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ชนาธร ไกรแก้ว มีการไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง รสชาติอร่อย แต่กลับพบว่าเปิดยาก เนื่องจากไม่มีฝาดึง จึงอยากให้ผู้ผลิตทำแบบฝาดึงเพียงอย่างเดียว เพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วย
ด้านชาวเน็ตอ่านแล้วต่างเข้ามาอธิบายเพิ่มว่า ทางแบรนด์มี 2 แบบให้เลือกอยู่แล้ว มีทั้งแบบมีฝาดึงและไม่มีฝาดึง ทำไมถึงไปเลือกแบบไม่มีฝาดึงมาใช้
ทั้งนี้ มีคนมาขยายความเพิ่มต่อไปว่า ถึงแม้แบรนด์จะมี 2 แบบให้เลือกจริง แต่ในบางพื้นที่มักจะขายเพียงแบบเดียว ดังนั้น เจ้าของโพสต์ถึงตั้งคำถามว่า ทำไมแบรนด์ไม่ทำมาเป็นแบบมีฝาดึงแบบเดียวไปเลย จะได้สะดวกกันทั้งประเทศ
สำหรับจุดเด่นของทั้ง 2 แบบมีดังนี้
1. แบบฝาช้อนงัด ไม่มีฝาดึง จะประหยัดงบมากกว่า และเอาไว้ขายคนที่ทำร้านอาหาร
2. แบบฝาดึง สะดวกกว่า แต่ก็เพิ่มต้นทุน
ขณะที่เว็บไซต์ สามแม่ครัว มีการตอบคำถามถึงเรื่องฝาเปิดยาก ทำไมไม่ทำฝาแบบเดิม ได้คำตอบว่า
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้เป็นอย่างสูง ทางเราขออนุญาตแนะนำข้อมูลสินค้า กระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์ของสามแม่ครัว มีฝาเปิดทั้งหมด 3 แบบ
แบบที่ 1 ฝาแบบเรียบ จำเป็นที่ต้องใช้ที่เปิดกระป๋องในการเปิด
แบบที่ 2 ฝาแบบใช้ข้อนงัด มีรอยปรุอยู่ที่ขอบของฝา สำหรับใช้ช้อนงัดตรงรอยปรุเวลาเปิด
แบบที่ 3 ฝาแบบมีคลิปดึง เป็นฝาที่เปิดสะดวกที่สุด ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน
ซึ่งแต่ละแบบร้านค้าจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการวางจำหน่ายแบบไหน
แนะนำวิธิเปิดฝาแบบช้อนงัด
1. ใช้ช้อนที่มีความแข็งแรง (เป็นช้อนสั้นหรือยาวก็ได้แต่ต้องมีความแข็ง)
2. ตรงปลายลูกศรสีแดงจะมีร่องฝาเล็กน้อย ใช้ปลายช้อนหรือด้ามช้อนออกแรงกดหรือออกแรงกระแทกเล็กน้อยให้ช้อนสอดเข้าไปตามเส้นแนวปรุตรงบริเวณหัวลูกศร ให้ลึกลงไปจนถึงรอยปรุ จนแนวขอบกระป๋องเริ่มแยกออกจากกัน
3. ใช้ช้อนสอดลงไปเพื่องัดฝาขึ้น (ระวังอันตรายจากฝาบาดมือ)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชนาธร ไกรแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชนาธร ไกรแก้ว