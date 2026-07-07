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โปรแกรมเนชั่นส์ ลีก สนาม 3 ทำไมไทยเจอแต่ท็อป 6 ของแข็ง โดนแกล้งไหม มีคำตอบ

          โปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 ของไทย สนาม 3 ทำไมเจอแต่ของแข็ง 4 นัดฟาด ท็อป 6 ของโลก เป็นเพราะอะไรมีเหตุผลบอกอยู่

วอลเลย์บอลไทย


          วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ โดยเป็นการแข่งขันสนามที่ 3 ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลไทยมีดังนี้

          - 8 ก.ค. พบ สหรัฐอเมริกา เวลา 13.30 น.

          - 9 ก.ค. พบ ญี่ปุ่น เวลา 17.30 น.

          - 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.

          - 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.


วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          สำหรับสนามดังกล่าว แข่งที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่า ทำไมสนามนี้ไทยโปรแกรมโหด เจอแต่ทีมหนัก ๆ มีแต่อันดับ 1-6 ของโลก กระปุกดอทคอมจะมาสรุปเหตุผลให้อ่านกัน

          การแข่งขันรายการนี้ จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 18 ทีม แข่งแบบเจอทีมไม่ซ้ำหน้า 12 นัด โดยปกติจะมีโอกาสได้เจอทีมเก่งกับทีมอ่อนถัว ๆ กันอยู่แล้ว ยกตัวอย่างคู่แข่งขันของไทยใน 8 เกมแรก มีดังนี้

          สนาม 1 เซอร์เบีย, จีน, เบลเยียม, เชกเกีย

          สนาม 2 ยูเครน, บัลแกเรีย, แคนาดา, เนเธอร์แลนด์

          จากคุณภาพของคู่แข่งในสนาม 1 และ 2 จะพบว่า ไทยพบทีมระดับกลางและระดับเดียวกัน ยังไม่เจอทีมชั้นนำ 1-6 อันดับแรกของโลกแม้แต่ทีมเดียว ดังนั้น จึงเลี่ยงไม่ได้ที่สนาม 3 จะเจอแต่ของแข็งนั่นเอง เพราะใช้โควตาโปรแกรมไม่หนักไปหมดแล้ว

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld




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โปรแกรมเนชั่นส์ ลีก สนาม 3 ทำไมไทยเจอแต่ท็อป 6 ของแข็ง โดนแกล้งไหม มีคำตอบ โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 07:53:33
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