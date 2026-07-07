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มหาเศรษฐี ที่ทุ่มปีละ 70 ล้าน - ถ่ายเลือดจากลูก เพื่อชะลอวัย เผยป่วยโรคหายาก


          ไบรอัน จอห์นสัน มหาเศรษฐี ยอมทุ่มปีละ 70 ล้าน ชะลอวัย รับป่วยโรคหายาก แพ้ภูมิตัวเอง ชี้กระเพาะเขากำลังกัดกินตัวเอง ลั่นจะหาทางแก้ให้ได้ แม้ยังรักษาไม่ได้ 
ไบรอัน จอห์นสัน

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ไบรอัน จอห์นสัน (Bryan Johnson) มหาเศรษฐีเจ้าพ่อเทคโนโลยีวัย 48 ปี ผู้ยอมทุ่มเงินปีละ 70 ล้าน เพื่อไล่ล่าความอ่อนเยาว์และการชะลอวัย ออกมาเปิดเผยว่า กำลังป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง โดยชี้ว่า "กระเพาะของเขากำลังกัดกินตัวเอง"

          ในขณะที่เขาทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อการชะลอวัย ควบคุมทั้งเรื่องการกิน อาหาร และกิจวัตรในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการถ่ายเลือดจากลูกชายที่ยังหนุ่มมาให้ตัวเอง เนื่องจากเชื่อว่าเลือดของคนอายุน้อยจะช่วยชะลอวัย แม้ยังไม่มีผลวิจัยรองรับ แต่การเปิดเผยปัญหาสุขภาพล่าสุดของเขา นับเป็นเรื่องที่สร้างความตกใจอย่างมาก 

          อย่างไรก็ตาม ไบรอัน ย้ำว่าเขาจะพยายามหาทางแก้ไข (โรคนี้) ซึ่งเขาบอกว่ามีคนเป็นอยู่เพียง 2-5% เท่านั้น 

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก Instagram bryanjohnson_

          แม้ปัจจุบันเขาจะปรับกิจวัตรเพื่อสุขภาพอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การนอนจนถึงเรื่องการเจริญพันธุ์ แต่เขาชี้ว่า ตอนที่ยังเป็นเด็กเขาก็มักจะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นประจำเช่นกัน 

          จากนั้น หลังต้องเผชิญความเครียด น้ำหนักขึ้น และมีภาวะซึมเศร้าเรื้อรังมานานหลายปี ร่างกายของเขาก็เริ่มพัฒนาโรค Autoimmune Gastritis (AIG.) หรือโรคภูมิคุ้มกันทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นโรคที่ไม่รักษาได้ ทำได้เพียงแค่ควบคุมอาการ 

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก Instagram bryanjohnson_

           เขาไม่เคยรู้ตัวเองเป็นโรคนี้ แต่หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ จนผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอ เมื่อตอนอายุ 21 ปี เขาก็ใช้ยาฮอร์โมนอย่าง Levothyroxine และ Armour Thyroid เพื่อให้แน่ใจว่าต่อมไทรอยด์ของเขาทำงานได้อย่างเหมาะสม 

แม้จะไม่เคยสังเกตถึงอาการใด ๆ แต่เขาเชื่อว่ามีสัญญาณเริ่มต้นของโรค AIG อยู่ แต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เชื่อมโยงมาถึงโรคนี้ โดยสังเกตเห็นว่าเขามีระดับเฟอร์ริติน (ferritin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่เก็บธาตุเหล็กต่ำ แม้ไม่มีภาวะเลือดจาง 

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก Instagram bryanjohnson_


          เขากินยาเสริมธาตุเหล็ก แต่ระดับเฟอร์ริตินของเขายังต่ำกว่าปกติ เขาจึงต้องรับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ และคำอธิบายว่าทำไมธาตุเหล็กของเขาถึงหายไปเรื่อย ๆ กระทั่งในที่สุดก็พบว่าเป็นโรค AIG
  
          เขาเผยว่าปัญหาหลายอย่างที่เขามี ทั้งภาวะขาดธาตุเหล็ก โรคไทรอยด์จากภูมิคุ้มกันตนเอง และ AIG ล้วนเชื่อมโยงกัน และทำให้แต่ละปัญหายากที่จะแก้ไข แต่นั่นไม่อาจหยุดยั้งเขาจะความพยายามแก้ไขโรคที่มี โดยเขามีแผนติดตามค่าต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงใช้ยาต่าง ๆ ขณะที่ทีมงานของเขาจะตัดชิ้นเนื้อไปอีกครั้ง เพื่อพัฒนาการรัษาเชิงทดลอง โดยขึ้นกับผลที่ได้ 

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก Instagram bryanjohnson_

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก Instagram bryanjohnson_

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก X @bryan_johnson

ไบรอัน จอห์นสัน
ภาพจาก X @bryan_johnson


ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post



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มหาเศรษฐี ที่ทุ่มปีละ 70 ล้าน - ถ่ายเลือดจากลูก เพื่อชะลอวัย เผยป่วยโรคหายาก โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:43:56 3,472 อ่าน
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