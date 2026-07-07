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สามีพาภรรยาญี่ปุ่นไปเที่ยว เจอฟ้าแบบนี้แต่บอกอากาศดี หรืออากาศดีของเราไม่เท่ากัน ?


           เมื่อสามีพาภรรยาญี่ปุ่นไปเที่ยวชลบุรี แต่บอกแดดไม่แรง แบบนี้ดี๊ดี ภรรยาพูดไม่ออกแต่โชว์ภาพนี้ ชาวเน็ตบอกเลย...สงสัยอากาศดีของเราไม่เท่ากัน 


อากาศดี

          ไม่ว่าใครก็คงไม่เจอเจอสภาพอากาศแย่ ๆ ระหว่างออกทริปเป็นแน่ จะร้อนเกินไปหรือฝนตก ก็ชวนให้เที่ยวไม่สนุกทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (7 กรกฎาคม 2569) โพสต์จากหญิงชายญี่ปุ่นรายหนึ่งกลายมาเป็นไวรัล หลังจากสามีชาวไทยขับรถพาเธอไปเที่ยว แต่กลับพูดคำนึงที่ทำให้เธอพูดไม่ออก 

          โดยผู้ใช้ X @Akbkk5 เผยว่า เธอกับสามีกำลังขับรถไปเที่ยว จ.ชลบุรี ในทริป 3 วัน 2 คืน แต่เธอกลับสังเกตเห็นว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างแย่ พร้อมแปะภาพจากบนสะพานแขวน ซึ่งจะเห็นชัดว่าท้องฟ้ามืดครึ้ม พื้นเปียกและยังมีหยดน้ำติดกระจก คาดว่ามีฝนตกไปก่อนหน้านี้ 

อากาศดี
ภาพจาก X @Akbkk5

          อย่างไรก็ตาม สามีของเธอกลับพูดอย่างอารมณ์ดีว่า "วันนี้อากาศเย็น แถมแดดไม่แรงด้วย อากาศดีจังเลยนะ"

          เจอแบบนี้ไป ทำเอาชาวเน็ตบอกเลยว่า อากาศดีของเราไม่เท่ากันจริง ๆ ว่าแต่หากเป็นเราจะนับว่าอากาศแบบนี้ ถือว่าดีสำหรับไปเที่ยวไหมนะ ?


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สามีพาภรรยาญี่ปุ่นไปเที่ยว เจอฟ้าแบบนี้แต่บอกอากาศดี หรืออากาศดีของเราไม่เท่ากัน ? โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:14:52 3,079 อ่าน
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