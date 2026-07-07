สามีพาภรรยาญี่ปุ่นไปเที่ยว เจอฟ้าแบบนี้แต่บอกอากาศดี หรืออากาศดีของเราไม่เท่ากัน ?

เมื่อสามีพาภรรยาญี่ปุ่นไปเที่ยวชลบุรี แต่บอกแดดไม่แรง แบบนี้ดี๊ดี ภรรยาพูดไม่ออกแต่โชว์ภาพนี้ ชาวเน็ตบอกเลย...สงสัยอากาศดีของเราไม่เท่ากัน
ไม่ว่าใครก็คงไม่เจอเจอสภาพอากาศแย่ ๆ ระหว่างออกทริปเป็นแน่ จะร้อนเกินไปหรือฝนตก ก็ชวนให้เที่ยวไม่สนุกทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (7 กรกฎาคม 2569) โพสต์จากหญิงชายญี่ปุ่นรายหนึ่งกลายมาเป็นไวรัล หลังจากสามีชาวไทยขับรถพาเธอไปเที่ยว แต่กลับพูดคำนึงที่ทำให้เธอพูดไม่ออก
โดยผู้ใช้ X @Akbkk5 เผยว่า เธอกับสามีกำลังขับรถไปเที่ยว จ.ชลบุรี ในทริป 3 วัน 2 คืน แต่เธอกลับสังเกตเห็นว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างแย่ พร้อมแปะภาพจากบนสะพานแขวน ซึ่งจะเห็นชัดว่าท้องฟ้ามืดครึ้ม พื้นเปียกและยังมีหยดน้ำติดกระจก คาดว่ามีฝนตกไปก่อนหน้านี้
ภาพจาก X @Akbkk5
อย่างไรก็ตาม สามีของเธอกลับพูดอย่างอารมณ์ดีว่า "วันนี้อากาศเย็น แถมแดดไม่แรงด้วย อากาศดีจังเลยนะ"
เจอแบบนี้ไป ทำเอาชาวเน็ตบอกเลยว่า อากาศดีของเราไม่เท่ากันจริง ๆ ว่าแต่หากเป็นเราจะนับว่าอากาศแบบนี้ ถือว่าดีสำหรับไปเที่ยวไหมนะ ?