จับ วาว จารุวัฒน์ นักพากย์บอลชื่อดัง เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ แลกกับเงิน 5 หมื่นบาท เบื้องต้นให้การรับสารภาพ
สำหรับสาเหตุการจับกุมวาว จารุวัฒน์ พบว่า TikTok ของเจ้าตัวมีผู้ติดตามประมาณ 5 พันคน อัดคลิปและเปิดไลฟ์วิเคราะห์ผลบอล เมื่อมีคนหลงเชื่อก็จะแฝงโฆษณาเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ผ่าน Line และเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยงถึง 2 เว็บไซต์ ถ้าหากสมาชิกยอมเติมเงินตามเรตตั้งแต่ 300-2,000 บาท ก็จะได้ของที่ระลึกด้วย
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
ทั้งนี้ วาว จารุวัฒน์ มีชื่อเสียงในการทายผลบอลแล้วออกตรงข้าม จนกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลชาวสวนอีกด้วย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งย่าน ถ.รัชดาภิเษก พร้อมจับกุมตัว วาว จารุวัฒน์ หรือ จารุวัฒน์ พริบไหว วัย 44 ปี นักพากย์บอลชื่อดัง โดยยึดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และไอแพด
สำหรับสาเหตุการจับกุมวาว จารุวัฒน์ พบว่า TikTok ของเจ้าตัวมีผู้ติดตามประมาณ 5 พันคน อัดคลิปและเปิดไลฟ์วิเคราะห์ผลบอล เมื่อมีคนหลงเชื่อก็จะแฝงโฆษณาเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ผ่าน Line และเว็บไซต์ โดยเชื่อมโยงถึง 2 เว็บไซต์ ถ้าหากสมาชิกยอมเติมเงินตามเรตตั้งแต่ 300-2,000 บาท ก็จะได้ของที่ระลึกด้วย
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
เบื้องต้น วาว จารุวัฒน์ ให้การรับสารภาพว่า ได้เงิน 50,000 บาทต่อเดือน และทำมาแล้วกว่า 2 เดือน ซึ่งตำรวจแจ้งข้อหาโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
ทั้งนี้ วาว จารุวัฒน์ มีชื่อเสียงในการทายผลบอลแล้วออกตรงข้าม จนกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลชาวสวนอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand