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คนญี่ปุ่นในไทย เห็นสภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ หลังปรับปรุงไป 1 เดือน ไหงถึงไม่เสร็จ

      ถึงกับพูดไม่ออก คนญี่ปุ่นในไทย เห็นสภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ หลังปรับปรุงไป 1 เดือน ไหงถึงไม่เสร็จ
           ทวิตเตอร์ @Thainews_PK ได้เผยภาพคนญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่ในไทย เดินผ่านทางเท้าที่กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เห็นสภาพตอนปรับปรุงใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางเท้าโดนรื้อจนเละไม่มีชิ้นดี หลังจากที่กลับมาดูที่เดิม แล้วเวลาครบ 1 เดือนพอดี พบว่าทางเท้ายังปรับปรุงไม่เสร็จ จนถึงกับตั้งคำถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว ทำไมถึงยังไม่เสร็จสักที
ทางเท้ากรุงเทพ

วันที่ 7 มิถุนายน 2569

ทางเท้ากรุงเทพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ภาพจากทวิตเตอร์ @Thainews_PK
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คนญี่ปุ่นในไทย เห็นสภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ หลังปรับปรุงไป 1 เดือน ไหงถึงไม่เสร็จ โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:15:34
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