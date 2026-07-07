ถึงกับพูดไม่ออก คนญี่ปุ่นในไทย เห็นสภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ หลังปรับปรุงไป 1 เดือน ไหงถึงไม่เสร็จ
ทวิตเตอร์ @Thainews_PK ได้เผยภาพคนญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่ในไทย เดินผ่านทางเท้าที่กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เห็นสภาพตอนปรับปรุงใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางเท้าโดนรื้อจนเละไม่มีชิ้นดี หลังจากที่กลับมาดูที่เดิม แล้วเวลาครบ 1 เดือนพอดี พบว่าทางเท้ายังปรับปรุงไม่เสร็จ จนถึงกับตั้งคำถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว ทำไมถึงยังไม่เสร็จสักที
วันที่ 7 มิถุนายน 2569
วันที่ 6 กรกฎาคม 2569
ภาพจากทวิตเตอร์ @Thainews_PK