ช็อก น้ำท่วมซัดฟาร์มงูพัง หลังไต้ฝุ่นเข้าจีน งูหลุด 800-900 ตัว ชาวบ้านผวาถูกงูกัด

ช็อก ไต้ฝุ่นไมสักเข้าจีน ทำน้ำท่วมซัดฟาร์มงูเสียหาย งูหลุด 800-900 ตัว นี่แค่ฟาร์มเดียว ชี้ยังมีอีกหลายฟาร์ม ชาวบ้านผวา มีคนถูกงูกัดแล้ว
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ได้เกิดเหตุเขื่อนแตกที่อ่างเก็บน้ำหลิวหลาน ในเมืองเหิงโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทำให้เกิดน้ำท่วมทะลักหมู่บ้านหลายแห่ง ไม่เพียงเท่านั้น พบว่าน้ำยังซัดฟาร์มเลี้ยงงูแห่งหนึ่งในพื้นที่จนเกิดความเสียหาย ทำให้งูจำนวนมากหลุดกระจายไปทั่วบริเวณ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ด้าน นายเหลย เจ้าของฟาร์มเลี้ยงงูรายหนึ่ง เผยกับสื่อว่า แม้ฟาร์มเลี้ยงงูของเขาจะตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงกว่า และไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ แต่เขาคาดว่างูที่เลี้ยงโดยผู้เลี้ยงรายย่อย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะหนีออกไปเป็นจำนวนมากแล้วเพราะน้ำท่วม
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
หนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านเติ้งอวี่ ที่ฟาร์มเลี้ยงงูแห่งหนึ่งถูกน้ำซัดพังเสียงหาย เบื้องต้นคาดว่ามีงูหนีออกไปราว 800-900 ตัว ส่วนใหญ่เป็นงูไม่มีพิษ แต่ก็มีชาวบ้านถูกงูกัดจนต้องเข้าห้องฉุกเฉิน
ด้านคณะกรรมการหมู่บ้านเผยว่า งูส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมพัดหายไปแล้ว เหลือแค่ไม่กี่ตัวที่ติดค้างอยู่ตามสิ่งของที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ตอนนี้มีชาวบ้านกว่า 10 คน มารวมตัวกันเป็นอาสาสมัคร นำอุปกรณ์ไปช่วยจับงูในพื้นที่แล้ว
ภาพจาก Weibo
จีนอ่วมหนักหลังเจอไต้ฝุ่นไมสัก (Maysak) ถล่มเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จนเกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมหนักบางส่วนของภูมิภาค โดยคาดว่าไต้ฝุ่นไมสักจะยังส่งผลกระทบต่อจีนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม ขณะที่ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ (Bavi) คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางตะวันตกของจีน ทำให้มีความเสี่ยงสู่งที่จะเกิดภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำท่วม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ได้เกิดเหตุเขื่อนแตกที่อ่างเก็บน้ำหลิวหลาน ในเมืองเหิงโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทำให้เกิดน้ำท่วมทะลักหมู่บ้านหลายแห่ง ไม่เพียงเท่านั้น พบว่าน้ำยังซัดฟาร์มเลี้ยงงูแห่งหนึ่งในพื้นที่จนเกิดความเสียหาย ทำให้งูจำนวนมากหลุดกระจายไปทั่วบริเวณ
ภาพจาก Weibo
โดยมีผู้พบเห็นงูที่หนีมาตามน้ำในหลาย ๆ จุด รวมถึงมีประชาชนถูกงูกัด แต่เนื่องจากติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจึงไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้
ภาพจาก Weibo
จากรายงานของสื่อแผ่นดินใหญ่ หญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลอวิ๋นเปี่ยว ระบุว่า ในพื้นที่ทั้งบริเวณที่ลุ่มต่ำและบนไหล่เขาต่างก็มีฟาร์มเลี้ยงงู และช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้งูจากฟาร์มเล็ก ๆ บางแห่งหนีกระจายไปพื้นที่โดยรอบ มีทั้งงูเห่า งูสิง และงูที่ไม่มีพิษอื่น ๆ รวมถึงมีชาวบ้านที่ถูกงูกัด แต่ยังไม่สามารถรับการรักษาในทันที
ด้าน นายเหลย เจ้าของฟาร์มเลี้ยงงูรายหนึ่ง เผยกับสื่อว่า แม้ฟาร์มเลี้ยงงูของเขาจะตั้งอยู่ตรงจุดที่สูงกว่า และไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ แต่เขาคาดว่างูที่เลี้ยงโดยผู้เลี้ยงรายย่อย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะหนีออกไปเป็นจำนวนมากแล้วเพราะน้ำท่วม
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสายพันธุ์งูที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าเขาเป็นหลัก ส่วนใหญ่ก็จะตายหากแช่น้ำเป็นเวลานาน
หนึ่งในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านเติ้งอวี่ ที่ฟาร์มเลี้ยงงูแห่งหนึ่งถูกน้ำซัดพังเสียงหาย เบื้องต้นคาดว่ามีงูหนีออกไปราว 800-900 ตัว ส่วนใหญ่เป็นงูไม่มีพิษ แต่ก็มีชาวบ้านถูกงูกัดจนต้องเข้าห้องฉุกเฉิน
ด้านคณะกรรมการหมู่บ้านเผยว่า งูส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมพัดหายไปแล้ว เหลือแค่ไม่กี่ตัวที่ติดค้างอยู่ตามสิ่งของที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ตอนนี้มีชาวบ้านกว่า 10 คน มารวมตัวกันเป็นอาสาสมัคร นำอุปกรณ์ไปช่วยจับงูในพื้นที่แล้ว
ภาพจาก Weibo
ทั้งนี้ สำนักงานบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเมืองเหิงโจว เผยว่า ได้ส่งชุดกู้ภัยลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับข่าวเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS, China Daily