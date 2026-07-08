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สาววัย 33 เจอนิ่ว 50 เม็ด ต้องผ่าตัดถึง 3 ครั้ง เพราะเครื่องดื่มแสนอร่อยที่คนไทยชอบ

          สาววัย 33 ปี เจอนิ่ว 50 เม็ด ต้องผ่าตัดถึง 3 ครั้งกว่าจะเอาออกได้หมด ผลจากการดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยทุกวัน ใกล้ตัวคนไทยมาก

ชาไทย

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก จิราวดี บุญทองล้วน อายุ 33 ปี เล่าเรื่องราวการตรวจพบนิ่ว 19 เม็ด หลังจากมีพฤติกรรมสำคัญที่สุ่มเสี่ยง นั่นคือ การดื่มชาเย็นทุกวัน วันละ 1 แก้ว อย่างไรก็ตาม เธอเล่าว่า รอบนี้เป็นการผ่าครั้งที่ 2 จะมีการนัดผ่าครั้งที่ 3 อีกครั้ง ซึ่งรวมการผ่าทั้งหมดจะมีนิ่วถึง 50 เม็ด

          ส่วนอาการที่ต้องเฝ้าระวังแล้วสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคือ การปวดท้องที่ชายโครงขวา

ชาไทย

ชาไทย

ชาไทย


          สำหรับคนที่ได้อ่านเรื่องดังกล่าวต่างเข้ามาให้กำลังใจ บางคนก็ยอมรับว่าตัวเองก็ดื่มชาเย็นทุกวันจนเป็นนิ่วที่ไต 2 ข้างเหมือนกัน การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องจะทำให้พักฟื้นได้เร็วขึ้น
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สาววัย 33 เจอนิ่ว 50 เม็ด ต้องผ่าตัดถึง 3 ครั้ง เพราะเครื่องดื่มแสนอร่อยที่คนไทยชอบ โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:04:35 20,833 อ่าน
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