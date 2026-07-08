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หนุ่มอึ้ง โดนฟิตเนสยกเลิกเมมเบอร์ ชี้กลิ่นตัวทำลายล้าง แรงจนคนอื่นทนไม่ได้

          หนุ่มอึ้ง จู่ ๆ โดนฟิตเนสยกเลิกสัญญา ชี้กลิ่นตัวทำลายล้าง เหม็นจนคนอื่นทนไม่ได้ ร้องเรียนประจำ รับเหงื่อเยอะ กลิ่นตัวแรงจริง แต่ยันยันเช็ดเครื่องแล้ว

กลิ่นตัว

          ปัญหากลิ่นตัวไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ชายคนหนึ่งไม่คิดเลยว่ากลิ่นตัวของเขาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟิตเนสแห่งหนึ่งยกเลิกสัญญาสมาชิกอย่างกะทันหัน เรื่องนี้ทั้งน่าอายและยากที่จะเชื่อในเวลาเดียวกัน

          จากรายงานของเว็บไซต์ Sinchew เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 นายสือ จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เป็นหนุ่มรักสุขภาพที่มักจะออกกำลังกายเป็นประจำ หลังจากที่เขาลดน้ำหนักได้จาก 125 กิโลกรัม เหลือเพียง 80 กิโลกรัม จากการออกกำลังกายมานานหลายปี เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความฟิตของกล้ามเนื้อ ด้วยการไปฟิตเนสสัปดาห์ละ 5 ครั้ง

          อย่างไรก็ตาม เขามักจะถูกเพื่อนสมาชิกฟิตเนสคนอื่นร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง เหตุจากกลิ่นตัวและกลิ่นเหงื่อที่ค่อนข้างแรงขณะออกกำลังกาย จนมาถึงตอนนี้จู่ ๆ ก็ถูกทางฟิสเนสแจ้งขอยกเลิกสมาชิก โดยจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เหลือคืนให้ พร้อมมอบสิทธิ์สมาชิกฟรี 3 เดือน ที่ฟิตเนสแห่งอื่นแก่เขา

          ทางฟิตเนสให้เหตุผลว่า เป็นเพราะนายสือมีกลิ่นตัวแรงเกินไป จนคนอื่น ๆ ที่อยู่ในฟิตเนสทนไม่ได้   

          โดยเข้าใจว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 นายสือจ่ายเงินไป 6,388 หยวน (ราว 31,000 บาท) เป็นค่าสมาชิก 3 ปี ที่ฟิตเนสแห่งนี้ ซึ่งเดิมทีควรจะสิ้นสุดความเป็นสมาชิกในเดือนเมษายน 2571 แต่ไม่นานมานี้เขากลับถูกยกเลิกสัญญา โดยจะจ่ายค่าสมาชิกส่วนที่เหลือคืนให้ ส่วนสิทธิ์สมาชิกฟรี 3 เดือน ที่ฟิตเนสแห่งอื่นนั้น ก็แถมให้เพราะหวังว่าเขาจะย้ายไปออกกำลังกายที่อื่นแทน 

          สตาฟฟ์ประจำฟิตเนส เผยว่า นายสือมีเหงื่อออกมากขณะออกกำลังกาย และกลิ่นตัวก็แรงมากจนเหม็นตลบอบอวลไปทั่วบริเวณ สมาชิกจำนวนมากต่างก็ร้องเรียนกันตลอดไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่นายสือเดินผ่าน หรือแม้กระทั่งใช้อุปกรณ์ต่อจากเขา  

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่คนอื่น ๆ มาวิ่งออกกำลังกายบนลู่วิ่ง ไม่มีใครอยากใช้ลู่วิ่งข้าง ๆ เขา ซึ่งกระทบต่อสิทธิของสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ทางฟิตเนสจึงตัดสินใจที่จะขอยกเลิกสัญญาสมาชิกของนายสือ

          ทางฟิตเนสเผยว่า พวกเขาพยายามจัดการให้นายสือได้ออกกำลังกายตรงโซนที่อยู่ใน ๆ แล้ว แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คนอื่นร้องเรียนน้อยลง จึงต้องตัดสินใจเช่นนี้เพื่อสมาชิกคนอื่น ๆ 

          ด้านนายสือยอมรับว่า เขาเหงื่อออกง่ายมาก แต่โต้แย้งเรื่องที่เขาไม่รักษาความสะอาด เขายืนยันว่ามักจะนำผ้าเช็ดตัวไป 2-3 ผืน เพื่อเช็ดเหงื่อขณะออกกำลังกาย และยังวางผ้าไว้บนอุปกรณ์ขณะใช้งานเพื่อไม่ให้กระทบต่อคนอื่นด้วย ทั้งนี้ เขายังหวังว่าจะสามารถมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสแห่งนี้ต่อได้ เพราะอยู่ใกล้บ้านที่สุด ไม่อยากจะถูกปฏิเสธเพียงเพราะเรื่องกลิ่นตัวเลย 

          เหตุการณ์นี้กลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก โดยคนเดาว่านายสือาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นตัวแรงผิดปกติ และแนะนำให้เขาไปพบแพทย์ ขณะเดียวกันหลาย ๆ คนยังมองว่าเป็นเรื่องแปลกมากที่ฟิตเนสยอมที่จะแจกสิทธิ์สมาชิกฟรีของฟิตเนสคู่แข่ง โดยแซวกันว่าเหมือนจะโยนความรับผิดชอบไปให้คู่แข่งชัด ๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew
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หนุ่มอึ้ง โดนฟิตเนสยกเลิกเมมเบอร์ ชี้กลิ่นตัวทำลายล้าง แรงจนคนอื่นทนไม่ได้ โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:48:17 1,452 อ่าน
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