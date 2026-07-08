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อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา พาไปเลี้ยงมื้อหรูที่สุดในชีวิต ช็อกไม่รู้จะเป็นมื้อสุดท้าย

          อินฟลูฯ ยื่นน้ำใจให้คุณตาชาวไร่ ช่วยเหมาผัก - พาไปเลี้ยงมื้อหรูที่สุดในชีวิต ก่อนจบลงอย่างสุดเศร้า หลานแจ้งข่าวช็อก ชี้นั่นคือมื้อสุดท้าย 

อินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าช่วยเหลือคุณตา

          วันที่ 6 กรกฎาคท 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อเรื่องราวซึ้ง ๆ ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าช่วยเหลือคุณตา และพาไปเลี้ยงอาหารมื้อหรู กลับจบลงอย่างน่าเศร้า ไม่มีใครคิดเลยจริง ๆ ว่านั่นจะกลายเป็นอาหารมื้อสุดท้าย ก่อนที่คุณตาจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 

          เรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ นายจาง อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มที่มีผู้ติดตามบนโซเชียล 84,000 ฟอลโลเวอร์ ได้เข้าไปช่วยเหลือคุณตาแก่ ๆ รายหนึ่ง ที่กำลังขายผักอยู่ข้างถนน เหมือนกับที่เขามักจะช่วยเหลือเกษตรกรคนอื่น ๆ ในพื้นที่มณฑลหูหนาน ประเทศจีน 

อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา
ภาพจาก Douyin 都市报道

          จากคลิปที่โพสต์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา เผยให้คุณตาจิง วัย 81 ปี ที่ยืนขายผักอยู่ตามลำพัง ผักเหล่านี้คุณตาเป็นคนปลูกเอง และเขาก็มักจะนำผักเข้ามาขายในเมืองทุกวันเพื่อหาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัว 

          ไม่ต้องสงสัยว่ารายได้จากการขายผักนั้นไม่ได้มากเท่าไหร่ เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณตา นายจางจึงเหมาผักทั้งหมดที่คุณตาขาย ทั้งผักโขม แตงกวา และมะเขือม่วง รวมน้ำหนัก 75 กิโลกรัม ซึ่งคุณตาเองก็ใจดีเช่นกัน ลดราคาให้นายจางไปกิโลกรัมละ 0.80 หยวน และคิดค่าผักทั้งหมดเพียง 60 หยวน 

อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา
ภาพจาก Douyin 都市报道

          จะเห็นได้ว่าเพื่อช่วยให้คุณตาได้เงินมากขึ้น นายจางยังแอบวางเท้าลงบนตาชั่ง เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ผักเหล่านี้ จากนั้นเขายังแกล้งแซวคุณตาให้เลี้ยงข้าวตัวเองด้วย ซึ่งคุณตาก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเล 

จากนั้นนายจางก็พาคุณตาจิงไปที่ร้านอาหาร และเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่ให้คุณตาได้กินอย่างเต็มที่ โดยสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชามใหญ่มา 2 จาน พร้อมด้วยอาหารอื่น ๆ อีก 4 จาน ก่อนที่จะนั่งกินอาหารด้วยกัน 

          ระหว่างนั้น คุณตาเล่าว่าเขามีลูกสาวอยู่ 2 คน แต่คนโตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจึงลาโลกไปเมื่อ 15 ปีก่อน นับจากนั้นเขาก็พยายามทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงหลานชาย 2 คน ชีวิตของเขาค่อนข้างลำบาก และเขาก็ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมาก่อนในชีวิต เพราะมันแพงเกินไปสำหรับเขา 

อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา
ภาพจาก Douyin 都市报道
  
          ก่อนที่จะจากกัน นายจางยังบอกให้คุณตานำอาหารที่เหลือกลับไปฝากภรรยาที่บ้านด้วย 

          อย่างไรก็ตาม คลิปที่จบลงด้วยความซาบซึ้งใจนี้ กลับมีเรื่องช็อกตามมา เมื่อหลานชายของคุณตาจิงได้เข้ามาคอมเมนต์ แจ้งว่าขณะนี้คุณตาเสียชีวิตแล้ว 
  
          โดยหลานชายที่ใช้ชื่อว่า @xibeilang เผยว่า คุณตาของเขาถูกรถชนเสียชีวิต ระหว่างกลับบ้านหลังทานอาหารกลางวันในวันนั้น พวกเขาพบข้าวของมากมายตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งปกติแล้วของเหล่านี้จัดว่าเป็นของหรูหราเกินกว่าที่คุณตาจะซื้อ ทำให้พวกเขารู้สึกสับสนมาตลอด จนกระทั่งได้เห็นคลิปนี้ของนายจาง 
 
          หลานชายยังขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ที่พาคุณตาไปเลี้ยงข้าวด้วยว่า "มันเป็นมื้อสุดท้ายของเขา และคลิปนี้ก็คือคลิปสุดท้ายของคุณตา ตลอดหลายปีมานี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคุณตามีความสุขขนาดนี้"

อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา
ภาพจาก Douyin 都市报道

          อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้คนต่างตกใจกับข่าวร้ายนี้ พบว่ามีบางคนวิจารณ์ว่า คุณตาคงยังไม่จากไป หานายจางไม่พอไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเหตุนี้หลานชายของคุณตาจึงเข้ามาตอบโต้ โดยบอกว่า

          "ในวันสุดท้ายของคุณตา มีผู้ชายมาเหมาผักทั้งหมดที่คุณตาขาย แถมยังพาไปเลี้ยงมื้อกลางวันที่เขาไม่มีวันซื้อได้ด้วยตัวเอง ถ้าความปรารถนาดีถูกวิจารณ์และไม่ได้รับการปกป้อง ก็คงไม่มีใครทำดีอีกต่อไปแล้ว"
 
          ยังมีผู้หญิงอีกคนซึ่งอ้างว่าเป็นหลานสาวของคุณตา เผยด้วยว่า "ลุงของฉันปลูกผักมาทั้งชีวิต ใช้ชีวิตอย่าประหยัดมาโดยตลอด นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้กินอาหารมื้อใหญ่"

อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา
ภาพจาก Douyin 都市报道

          ทั้งนี้ 3 วันหลังจากนั้น นายจางได้โพสต์อัปเดตว่า เขาได้ส่งภาพและคลิปทั้งหมดของคุณตาที่บันทึกไว้ในวันสุดท้าย ให้แก่ทางครอบครัวของคุณตาแล้ว พร้อมกันนั้นเขายังเสนอความช่วยเหลือแก่ทางครอบครัว หากมีความต้องการใด ๆ ในอนาคต และอยากจะเคารพในความปรารถนาของพวกเขา 

          ด้านชาวเน็ตมากมายที่ติดตามเรื่องนี้ พากันเข้ามาสนับสนุนจากและชื่นชมในความมีน้ำใจของเขา โดยมีคอมเมนต์เพิ่มเติม เช่น 

          "หากจะมีใครที่ถูกกล่าวโทษ ก็ควรเป็นความผิดของคนขับรถที่ประมาท ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์"

          "โชคชะตาคงกำหนดไว้แล้ว บางทีเวลาของเขาอาจจะมาถึงในวันนั้น และเพราะรู้ว่าชีวิตของเขาลำบากมายังไง สวรรค์เลยส่งผู้ชายใจดีมาเลี้ยงอาหารมื้อหรูให้เขาเป็นมื้อสุดท้ายก่อนตาย" 


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


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อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา พาไปเลี้ยงมื้อหรูที่สุดในชีวิต ช็อกไม่รู้จะเป็นมื้อสุดท้าย อัปเดตล่าสุด 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:24:39 3,216 อ่าน
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