อินฟลูฯ ช่วยเหมาผักคุณตา พาไปเลี้ยงมื้อหรูที่สุดในชีวิต ช็อกไม่รู้จะเป็นมื้อสุดท้าย

อินฟลูฯ ยื่นน้ำใจให้คุณตาชาวไร่ ช่วยเหมาผัก - พาไปเลี้ยงมื้อหรูที่สุดในชีวิต ก่อนจบลงอย่างสุดเศร้า หลานแจ้งข่าวช็อก ชี้นั่นคือมื้อสุดท้าย
วันที่ 6 กรกฎาคท 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อเรื่องราวซึ้ง ๆ ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าช่วยเหลือคุณตา และพาไปเลี้ยงอาหารมื้อหรู กลับจบลงอย่างน่าเศร้า ไม่มีใครคิดเลยจริง ๆ ว่านั่นจะกลายเป็นอาหารมื้อสุดท้าย ก่อนที่คุณตาจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ นายจาง อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มที่มีผู้ติดตามบนโซเชียล 84,000 ฟอลโลเวอร์ ได้เข้าไปช่วยเหลือคุณตาแก่ ๆ รายหนึ่ง ที่กำลังขายผักอยู่ข้างถนน เหมือนกับที่เขามักจะช่วยเหลือเกษตรกรคนอื่น ๆ ในพื้นที่มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ภาพจาก Douyin 都市报道
จากคลิปที่โพสต์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา เผยให้คุณตาจิง วัย 81 ปี ที่ยืนขายผักอยู่ตามลำพัง ผักเหล่านี้คุณตาเป็นคนปลูกเอง และเขาก็มักจะนำผักเข้ามาขายในเมืองทุกวันเพื่อหาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัว
ไม่ต้องสงสัยว่ารายได้จากการขายผักนั้นไม่ได้มากเท่าไหร่ เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณตา นายจางจึงเหมาผักทั้งหมดที่คุณตาขาย ทั้งผักโขม แตงกวา และมะเขือม่วง รวมน้ำหนัก 75 กิโลกรัม ซึ่งคุณตาเองก็ใจดีเช่นกัน ลดราคาให้นายจางไปกิโลกรัมละ 0.80 หยวน และคิดค่าผักทั้งหมดเพียง 60 หยวน
ภาพจาก Douyin 都市报道
จะเห็นได้ว่าเพื่อช่วยให้คุณตาได้เงินมากขึ้น นายจางยังแอบวางเท้าลงบนตาชั่ง เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ผักเหล่านี้ จากนั้นเขายังแกล้งแซวคุณตาให้เลี้ยงข้าวตัวเองด้วย ซึ่งคุณตาก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเล
จากนั้นนายจางก็พาคุณตาจิงไปที่ร้านอาหาร และเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่ให้คุณตาได้กินอย่างเต็มที่ โดยสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชามใหญ่มา 2 จาน พร้อมด้วยอาหารอื่น ๆ อีก 4 จาน ก่อนที่จะนั่งกินอาหารด้วยกัน
ระหว่างนั้น คุณตาเล่าว่าเขามีลูกสาวอยู่ 2 คน แต่คนโตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจึงลาโลกไปเมื่อ 15 ปีก่อน นับจากนั้นเขาก็พยายามทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงหลานชาย 2 คน ชีวิตของเขาค่อนข้างลำบาก และเขาก็ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมาก่อนในชีวิต เพราะมันแพงเกินไปสำหรับเขา
ภาพจาก Douyin 都市报道
ก่อนที่จะจากกัน นายจางยังบอกให้คุณตานำอาหารที่เหลือกลับไปฝากภรรยาที่บ้านด้วย
อย่างไรก็ตาม คลิปที่จบลงด้วยความซาบซึ้งใจนี้ กลับมีเรื่องช็อกตามมา เมื่อหลานชายของคุณตาจิงได้เข้ามาคอมเมนต์ แจ้งว่าขณะนี้คุณตาเสียชีวิตแล้ว
โดยหลานชายที่ใช้ชื่อว่า @xibeilang เผยว่า คุณตาของเขาถูกรถชนเสียชีวิต ระหว่างกลับบ้านหลังทานอาหารกลางวันในวันนั้น พวกเขาพบข้าวของมากมายตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งปกติแล้วของเหล่านี้จัดว่าเป็นของหรูหราเกินกว่าที่คุณตาจะซื้อ ทำให้พวกเขารู้สึกสับสนมาตลอด จนกระทั่งได้เห็นคลิปนี้ของนายจาง
หลานชายยังขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ที่พาคุณตาไปเลี้ยงข้าวด้วยว่า "มันเป็นมื้อสุดท้ายของเขา และคลิปนี้ก็คือคลิปสุดท้ายของคุณตา ตลอดหลายปีมานี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคุณตามีความสุขขนาดนี้"
ภาพจาก Douyin 都市报道
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้คนต่างตกใจกับข่าวร้ายนี้ พบว่ามีบางคนวิจารณ์ว่า คุณตาคงยังไม่จากไป หานายจางไม่พอไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ด้วยเหตุนี้หลานชายของคุณตาจึงเข้ามาตอบโต้ โดยบอกว่า
"ในวันสุดท้ายของคุณตา มีผู้ชายมาเหมาผักทั้งหมดที่คุณตาขาย แถมยังพาไปเลี้ยงมื้อกลางวันที่เขาไม่มีวันซื้อได้ด้วยตัวเอง ถ้าความปรารถนาดีถูกวิจารณ์และไม่ได้รับการปกป้อง ก็คงไม่มีใครทำดีอีกต่อไปแล้ว"
ยังมีผู้หญิงอีกคนซึ่งอ้างว่าเป็นหลานสาวของคุณตา เผยด้วยว่า "ลุงของฉันปลูกผักมาทั้งชีวิต ใช้ชีวิตอย่าประหยัดมาโดยตลอด นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้กินอาหารมื้อใหญ่"
ภาพจาก Douyin 都市报道
ทั้งนี้ 3 วันหลังจากนั้น นายจางได้โพสต์อัปเดตว่า เขาได้ส่งภาพและคลิปทั้งหมดของคุณตาที่บันทึกไว้ในวันสุดท้าย ให้แก่ทางครอบครัวของคุณตาแล้ว พร้อมกันนั้นเขายังเสนอความช่วยเหลือแก่ทางครอบครัว หากมีความต้องการใด ๆ ในอนาคต และอยากจะเคารพในความปรารถนาของพวกเขา
ด้านชาวเน็ตมากมายที่ติดตามเรื่องนี้ พากันเข้ามาสนับสนุนจากและชื่นชมในความมีน้ำใจของเขา โดยมีคอมเมนต์เพิ่มเติม เช่น
"หากจะมีใครที่ถูกกล่าวโทษ ก็ควรเป็นความผิดของคนขับรถที่ประมาท ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์"
"โชคชะตาคงกำหนดไว้แล้ว บางทีเวลาของเขาอาจจะมาถึงในวันนั้น และเพราะรู้ว่าชีวิตของเขาลำบากมายังไง สวรรค์เลยส่งผู้ชายใจดีมาเลี้ยงอาหารมื้อหรูให้เขาเป็นมื้อสุดท้ายก่อนตาย"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP