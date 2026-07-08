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เครื่องบินทิ้งดิ่ง ก่อนสูญหาย - ขาดการติดต่อ คาดตกกลางทะเลปากีสถาน เร่งค้นหา

           เครื่องบินโบอิ้ง 737 ทิ้งดิ่งกลางทะเลปากีสถาน ก่อนหายจากเรดาร์ ขาดการติดต่อ คาดเครื่องบินตกกลางทะเล ยังไม่ชัดชะตากรรม 5 ชีวิตบนเครื่อง 

เครื่องบินโบอิ้ง 737 ทิ้งดิ่งกลางทะเลปากีสถาน

           วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เครื่องบินโบอิ้ง 737 ซึ่งเป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าที่จดทะเบียนในปากีสถาน ขาดการติดต่อจากศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมา (7 กรกฎาคม) หลังมีรายงานระบบนำทางมีปัญหา ระหว่างมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจี 

           ข้อมูลบน Flightradar24 เผยบันทึกการบินช่วงต้นของเครื่องบินอายุ 27 ปี ที่ดำเนินการโดยสายการบิน K2 Airways พบว่าเครื่องที่ขึ้นบินจากเมืองชาร์จาห์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมกับลูกเรือ 5 ชีวิต อาจจะเกิดเหตุเครื่องบินตกลงในทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจี หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอย่างฉับพลันหลายครั้ง ก่อนที่จะดิ่งลงอย่างรวดเร็วในช่วงสุดท้าย 

           สำนักงานการท่าอากาศยานปากีสถาน เผยว่า ขณะนี้ทางการได้เริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลแล้ว โดยมีการประสานงานหลายหน่วยงานเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องบินที่สูญหาย โดย K2 Airways ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถาน และหน่วยงานอื่น ๆ  
 
           ทางสนามบินเผยว่า เครื่องบินลำดังกล่าวรายงานถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง ในเวลา 21.18 น. ตามเวลาท้องถิ่นปากีสถาน ขณะมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจี ทางศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศพยายามจะช่วยนำทางเครื่องบิน แต่ 3 นาทีต่อมา ระบบเรดาร์กลับโชว์ว่าเครื่องบินกำลังลดระดับลงอย่างรวดเร็ว และขาดการติดต่อไป ขณะนั้นเครื่องบินอยู่ห่างจากเมืองการาจีไปทางตะวันตกราว 287 กิโลเมตร 

เครื่องบินโบอิ้ง 737 ทิ้งดิ่งกลางทะเลปากีสถาน
ภาพจาก Ronen Fefer / Shutterstock.com
  
           ข้อมูลการติดตามจาก Flightradar24 แสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้าย เครื่องบินดิ่งลงประมาณ 5,000 ฟุตในเวลาไม่ถึง 1 นาที จากนั้นได้พุ่งกลับขึ้นมา 6,000 ฟุตใน 30 วินาที ก่อนที่จะดำดิ่งลงจากระดับความสูง 36,550 ฟุต

           จุดสุดท้ายที่มีข้อมูล ระบุตำแหน่งของเครื่องบินที่ระดับความสูง 1,100 เหนือน้ำทะเล โดยมีอัตราลดระดับแนวดิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการลดระดับที่ชันและผิดปกติอย่างมาก 

           "เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นอะไรที่รุนแรงแบบนั้น มันย่อมสะดุดตา แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร หากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม" แอนโธนี บริกเฮาส์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยการบินและอวกาศ กล่าว

           หากมีการยืนยันผู้เสียชีวิต นี่จะเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่มีผู้เสียชีวิตครั้งแรกในปากีสถานนับตั้งแต่ปี 2563 ที่เครื่องบินแอร์บัส A320 ตกลงก่อนจะลงจอดถึงรันเวย์ ในเมืองการาจี โดยมีผู้เสียชีวิต 97 คน 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters


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เครื่องบินทิ้งดิ่ง ก่อนสูญหาย - ขาดการติดต่อ คาดตกกลางทะเลปากีสถาน เร่งค้นหา โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:59:42 3,676 อ่าน
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