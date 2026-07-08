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ส่องโพสต์ล่าสุด วาว จารุวัฒน์ แฟนบอลแซวสนุกสนานกันเป็นพัน แถมออนไลน์ด้วย

          ส่องโพสต์ล่าสุด วาว จารุวัฒน์ ก่อนถูกจับ ชาวเน็ตรุมคอมเมนต์กันเป็นพัน แซวกันอย่างสนุกสนาน เมื่อไรจะกลับมา

วาว จารุวัฒน์

          หลังจากที่วาว จารุวัฒน์ ถูกจับกุมข้อหาชักชวนลูกค้าเข้าพนันออนไลน์ ขณะที่วิเคราะห์ผลบอลสุดแม่นยำจนหลายคนเชื่อถือ

วาว จารุวัฒน์

          ล่าสุด วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ที่เพจของวาว จารุวัฒน์ หลังจากถูกจับกุมก็ไม่มีความเคลื่อนไหวจากเจ้าตัว เพียงแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีไฟเขียวแสดงให้เห็นถึงการออนไลน์เอาไว้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าตัวออนไลน์เองหรือเจ้าหน้าที่


          ส่วนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน ถามว่า จะกลับมาเมื่อไร อยากให้กลับมาพากย์บอลโลกอีกครั้งจะทันไหม

วาว จารุวัฒน์

วาว จารุวัฒน์


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ส่องโพสต์ล่าสุด วาว จารุวัฒน์ แฟนบอลแซวสนุกสนานกันเป็นพัน แถมออนไลน์ด้วย โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:44:56 3,764 อ่าน
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