ส่องโพสต์ล่าสุด วาว จารุวัฒน์ แฟนบอลแซวสนุกสนานกันเป็นพัน แถมออนไลน์ด้วย

ส่องโพสต์ล่าสุด วาว จารุวัฒน์ ก่อนถูกจับ ชาวเน็ตรุมคอมเมนต์กันเป็นพัน แซวกันอย่างสนุกสนาน เมื่อไรจะกลับมา
หลังจากที่วาว จารุวัฒน์ ถูกจับกุมข้อหาชักชวนลูกค้าเข้าพนันออนไลน์ ขณะที่วิเคราะห์ผลบอลสุดแม่นยำจนหลายคนเชื่อถือ
ล่าสุด วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ที่เพจของวาว จารุวัฒน์ หลังจากถูกจับกุมก็ไม่มีความเคลื่อนไหวจากเจ้าตัว เพียงแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีไฟเขียวแสดงให้เห็นถึงการออนไลน์เอาไว้บ้าง แต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าตัวออนไลน์เองหรือเจ้าหน้าที่
ส่วนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนาน ถามว่า จะกลับมาเมื่อไร อยากให้กลับมาพากย์บอลโลกอีกครั้งจะทันไหม