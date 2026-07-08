สาวเห็นขนดำ ๆ โผล่จากโซฟา แถมโตขึ้นได้ ชาวเน็ตเฉลยคืออะไร รีบทิ้งด่วน

สาวเห็นขนดำ ๆ โผล่จากโต้โซฟา ทิ้งไว้หลายวันยิ่งใหญ่ขึ้น สงสัยคืออะไร ชาวเน็ตเฉลยความจริงสะพรึง เจอแบบนี้ รีบทิ้งด่วน !
วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า หญิงรายหนึ่งโพสต์ถามบนโลกออนไลน์ของจีน หลังสังเกตเห็นจุดดำหลายจุดด้านล่างโซฟา ตอนแรกเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่ความสยองเริ่มขึ้นหลังเวลาผ่านไปแค่ 2 วัน โดยเธอพบว่าจุดดำดังกล่าวขยายใหญ่ขึ้น แถมยังมีขนเส้น ๆ งอกออกมา กระทั่งชาวเน็ตเข้ามาเฉลยความจริงที่ทำสะพรึงหนักกว่าเดิม
ภาพจาก Douyin @羊城晚報
โดย หรูหรู สาวจากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน โพสต์ภาพที่เจอด้านล่างโซฟา พร้อมเล่าว่า อยู่ ๆ วันนึงเธอก็สังเกตเห็นจุดดำหลาย ๆ จุดอยู่ใต้โซฟา ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่คราบสกปรก แต่ผ่านไป 2 วันมันก็ขยายใหญ่ขึ้น ยิ่งเมื่อลองดูใกล้ ๆ ก็พบว่ามันมีขนเป็นพุ่ม ๆ สีดำ แถมยังมีผงสีดำอยู่ใกล้ ๆ ด้วย
เมื่อเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่ ๆ จึงถ่ายรูปมาโพสต์ขอให้ชาวเน็ตช่วยไขปริศนา ว่าเจ้าเส้น ๆ ขน ๆ สีดำนี้คืออะไร ซึ่งต่อมาก็มีคนที่คุ้นเคยกับเชื้อราและราเมือกเข้ามาให้คำตอบ บอกว่าสิ่งที่เกาะอยู่บนโซฟานี้ไม่ใช่แค่เชื้อราธรรมดา แต่เป็น "ราเส้นผม" ซึ่งเป็นราเมือกชนิดหนึ่ง ส่วนผงดำที่เห็นอาจจะเป็นสปอร์ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อราเส้นผมโตเต็มที่ คาดว่าโครงสร้างไม้ภายในโซฟาน่าจะเกิดราเต็มไปหมดแล้ว
ภาพจาก Douyin @羊城晚報
ทั้งนี้ เชื้อรามักจะเจริญเติบโตบนผิวไม้ผุ ๆ ที่มีความร้อนชื้น ขณะที่ช่วงนี้มณฑลกวางตุ้งเผชิญทั้งสภาพความร้อนและมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ภายในอาคารมีความชื้นสูงตลอดเวลา หากโครงสร้างไม้ภายในเฟอร์นิเจอร์ผุพัง ก็จะเป็นแหล่งเพาะของเชื้อราได้ง่าย และสปอร์ที่ถูกปล่อยมาในอากาศก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
ทั้งนี้ เมื่อรู้สาเหตุแล้ว หรูหรูก็ตัดสินใจที่จะทิ้งโซฟาดังกล่าวทันที เพื่อสุขภาพของตัวเอง ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแชร์ความเห็น ชี้ว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมคนสมัยก่อนถึงชอบซื้อโซฟาที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง อาจจะเป็นเพราะโซฟาแบบนั้นทนต่อความชื้นได้ดีกว่านั่นเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01