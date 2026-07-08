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ร้านเบียร์ดังนนทบุรี เตรียมโบกมือลา ปิดกิจการถาวรสิ้นเดือนสิงหาคม หลังเปิดมาเกือบ 10 ปี

          ร้าน Seize the Day คราฟต์เบียร์บาร์ชื่อดังย่านนครอินทร์ ประกาศปิดกิจการถาวรสิ้นเดือนสิงหาคม หลังเปิดมายาวนานเกือบ 10 ปี 

ร้านเบียร์ปิดกิจการ

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ร้าน Seize the Day คราฟต์เบียร์บาร์ชื่อดังย่านนครอินทร์ ใกล้สะพานพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า จะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ก่อนยุติการให้บริการอย่างถาวร พร้อมโพสต์ข้อความอำลาอย่างซาบซึ้ง ขอบคุณลูกค้า สมาชิก และมิตรสหายทุกคนที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาตลอดเกือบ 10 ปี จนกลายเป็นความทรงจำของทั้งร้านและผู้มาเยือนจำนวนมาก

ร้านเบียร์ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Seize the Day

          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากแจ้งให้ทราบว่า Seize the Day จะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ และจะปิดให้บริการหลังจากนั้น ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้อุปการคุณ สมาชิก มิตรสหาย และเพื่อนรักทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความกรุณาสนับสนุน อุดหนุน และร่วมเดินทางมาด้วยกันกับพวกเราตลอดเกือบทศวรรษที่ผ่านมา

          Seize the Day เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายและเปี่ยมไปด้วยไฟฝัน เรื่องราวของพวกเราผลิบานจากพื้นที่เล็ก ๆ ในห้องกระจกระยิบระยับ ท่ามกลางค่ำคืนสลัวบนชายขอบเมืองหลวง เคียงไปกับพรายฟองขาววิจิตรจากขอบแก้วประกาย พวกเรามุ่งมั่นส่งมอบความสุข แบ่งปันประสบการณ์ และความปรารถนาดีผ่านเครื่องดื่มที่พวกเรารัก และบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องเดินทางต่อไปยังอีกเส้นทาง

          เราเติบโตจากยุคแรกแย้มของคราฟต์เบียร์ คลอเคียงกับเหตุบ้านการเมืองที่หมุนเวียนเป็นพลวัต จากเสียงหัวเราะครืนเครงในค่ำคืนอันครื้นเครง เสียงดนตรีบรรเลงกระทบขอบแก้วชนกัน ใครบางคนตรงดิ่งมาที่บาร์ด้วยความหลงใหล และใครบางคนก็หลับใหลด้วยความเมามายจากสารพันเครื่องดื่ม ฝนกระหน่ำกระแทกกระทั้นในวสันตฤดู หรือความเย็นยะเยือกผ่านหลืบประตูจนชวนเราออกไปนั่งรับลมหนาวปลายปี ดูก่อนว่าใครกลับมาเยือน เพื่อนเก่าเมื่อครั้งวันวาน และสวัสดีเพื่อนใหม่ที่รักในไอพีเอพอ ๆ กับความเมาระดับสาม ไม่ต้องห่วง พวกเราตรวจ ATK แล้ว วันนี้ไฟดับแต่ซื้อกลับได้ โปรดระวัง กองอาเจียนสกปรกของใครหน้าห้องน้ำ หมาตัวนั้นเข้ามาในร้านได้ยังไง และดูนั่น บังขายถั่วคนเดิมขี่รถมาแล้ว ฯลฯ

ร้านเบียร์ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Seize the Day

          บางคนจดจำเราในฐานะห้องสมุดรวบรวมเบียร์ไว้หลากหลาย บางคนจดจำเราในบทบาทร้านเบียร์เล็ก ๆ ใกล้บ้าน บางคนมาเพื่อดื่ม แต่บางคนมาเพื่อดื่มด่ำ บางคนชอบของแปลก บางคนก็ชอบของแปลก ๆ บางคนพกความสุขมาเต็มกระเป๋า แต่บางคนก็พกความทุกข์มาสองกระเป๋า ฯลฯ หลากชีวิตและเรื่องราวเคยจารึกไว้บนพื้นที่แห่งนี้ ทว่าเมื่อวันพ้นผ่าน ทุกอย่างก็จะเป็นเมื่อวาน

          เรามีความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจ ที่ได้เป็นความทรงจำส่วนหนึ่งในชีวิตของทุก ๆ ท่าน และอยากขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ร่วมเดินทางมากับพวกเรา เราเชื่อว่าหน้าที่ของพวกเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ความทรงจำและผู้คนจะยังคงอยู่ตลอดไป

          และช่วงเวลาที่เหลือระหว่างนี้ ยังแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพวกเราได้เสมอค่ะ ก่อนที่เราจะลากันไปอย่างสมบูรณ์ ขอบพระคุณค่ะ

          ป.ล. ช่วงนี้จะมีเบียร์หายากจากคลังแสงสุดท้ายที่เราสะสมไว้ ลดราคาพิเศษสุด ๆ ข้าวของที่ระลึกต่าง ๆ จากบาร์ของเรา รวมถึงโปรเทกระจาดอีกมากมาย แวะมาได้เลยค่ะ"

ร้านเบียร์ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Seize the Day

ร้านเบียร์ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Seize the Day


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