อวสานน้ำส้มเถื่อน เบื้องหลังสุดอี๋ ไม่มี อย. มีกว่า 600 ขวด ไม่รู้หลุดขายที่ไหนบ้าง

อวสานน้ำส้มเถื่อน บุกยึดโกดัง เห็นเบื้องหลังแล้วสุดอี๋ ไม่มี อย. รวมมูลค่าความเสียหาย 5 แสนบาท มีมากกว่า 600 ขวด
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจได้ตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในซอยอ่อนนุช 66 และแจ้งข้อกล่าวหานางสาวลำไพ วัย 44 ปี ข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามกฎหมายศุลกาก
สำหรับที่มาของคดีดังกล่าว เกิดจากตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีบริษัทลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีน โดยไม่ขออนุญาต ไม่เสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง และไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่ม บรรจุขวดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนและขออนุมัติหมายค้นจากศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุด
ผลการตรวจค้นพบของกลาง เกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ ซุกซ่อนอยู่จำนวน 112 ลัง (รวม 672 กระป๋อง) น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,016 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่าง ๆ และซากกระป๋องเกล็ดส้มที่ใช้ผลิตไปแล้วอีกจำนวนหนึ่ง
นางสาวลำไพ ฐานะกรรมการบริษัท ยอมรับว่าผลิตน้ำส้มขายจริง แต่ไม่สามารถนำเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารการขออนุญาต อย. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ตำรวจจึงยึดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจได้ตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในซอยอ่อนนุช 66 และแจ้งข้อกล่าวหานางสาวลำไพ วัย 44 ปี ข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามกฎหมายศุลกาก
สำหรับที่มาของคดีดังกล่าว เกิดจากตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีบริษัทลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีน โดยไม่ขออนุญาต ไม่เสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง และไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่ม บรรจุขวดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนและขออนุมัติหมายค้นจากศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุด
ผลการตรวจค้นพบของกลาง เกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ ซุกซ่อนอยู่จำนวน 112 ลัง (รวม 672 กระป๋อง) น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,016 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่าง ๆ และซากกระป๋องเกล็ดส้มที่ใช้ผลิตไปแล้วอีกจำนวนหนึ่ง
นางสาวลำไพ ฐานะกรรมการบริษัท ยอมรับว่าผลิตน้ำส้มขายจริง แต่ไม่สามารถนำเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารการขออนุญาต อย. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ตำรวจจึงยึดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง