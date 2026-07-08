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อวสานน้ำส้มเถื่อน เบื้องหลังสุดอี๋ ไม่มี อย. มีกว่า 600 ขวด ไม่รู้หลุดขายที่ไหนบ้าง

          อวสานน้ำส้มเถื่อน บุกยึดโกดัง เห็นเบื้องหลังแล้วสุดอี๋ ไม่มี อย. รวมมูลค่าความเสียหาย 5 แสนบาท มีมากกว่า 600 ขวด



น้ำส้มเถื่อน

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจได้ตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในซอยอ่อนนุช 66 และแจ้งข้อกล่าวหานางสาวลำไพ วัย 44 ปี ข้อหาช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามกฎหมายศุลกาก

          สำหรับที่มาของคดีดังกล่าว เกิดจากตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีบริษัทลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากประเทศจีน โดยไม่ขออนุญาต ไม่เสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง และไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่ม บรรจุขวดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนและขออนุมัติหมายค้นจากศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 2 จุด

          ผลการตรวจค้นพบของกลาง เกล็ดส้มกระป๋องที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ ซุกซ่อนอยู่จำนวน 112 ลัง (รวม 672 กระป๋อง) น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,016 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ยังพบน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่าง ๆ และซากกระป๋องเกล็ดส้มที่ใช้ผลิตไปแล้วอีกจำนวนหนึ่ง



          นางสาวลำไพ ฐานะกรรมการบริษัท ยอมรับว่าผลิตน้ำส้มขายจริง แต่ไม่สามารถนำเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารการขออนุญาต อย. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ตำรวจจึงยึดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

น้ำส้มเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

น้ำส้มเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

น้ำส้มเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

น้ำส้มเถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง




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อวสานน้ำส้มเถื่อน เบื้องหลังสุดอี๋ ไม่มี อย. มีกว่า 600 ขวด ไม่รู้หลุดขายที่ไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:23:45 2,113 อ่าน
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