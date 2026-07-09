อุทาหรณ์ให้เช่าบ้านหรู อินฟลูฯ อยู่ 4 เดือน เห็นอีกทีสุดช็อก ไม่เหลือสภาพบ้านสวย

อุทาหรณ์ให้เช่าบ้านหรู ฝรั่งเช่าแค่ 4 เดือน เละไม่เหลือสภาพ บ้านสวยที่รักมาก ๆ เลือกคนเช่าอยู่นาน แต่สุดท้ายลงเอยสภาพนี้ ส่วนคนเช่าคลั่งโดดทะเลสาบดับ
จากกระแส่ขาวกรณีมีชาวอเมริกันมาเช่าบ้านหรู ก่อนจะเกิดอาการคลั่งวิ่งหนีตำรวจ และกระโดดลงทะเลสาบ กระทั่งจมน้ำเสียชีวิตไป โดยพบว่าสภาพบ้านหรูที่เช่าไว้ได้รับความเสียหายหนัก ทรัพย์สินพัง และมีการป้ายสีไปทั่วบ้านนั้น
พบว่าเมื่อคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์ ซึ่งเป็นฝั่งเจ้าของบ้านหรูดังกล่าว ได้โพสต์ภาพเผยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก กองขยะ เฟอร์นิเจอร์สวย ๆ ได้รับความเสียหาย ครัวเละ ผนังบ้านถูกทาสียาวไปจนถึงเพดาน โดยบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง พร้อมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่อยากให้คนอื่นเช่าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
สำหรับโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "บ้านเลควูดที่ทุกคนเคยเห็นในสภาพสวย ๆ .. วันนี้คือเห็นสภาพแล้วแทบช็อก !!
เรื่องมันก็มีอยู่ว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณแม่รักมาก ๆ ซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าตอนหลังเราทำงานไกล ก็เลยไม่ค่อยได้ไปอยู่ แล้วก็ต้องเสียค่าบำรุงรักษา ก็เลยคิดกันว่าหรือว่าเราจะให้เช่าดี แต่ว่าจริง ๆ แล้วเราเลือกคนเช่ามาก ๆ เลยแบบไม่เคยอยากจะให้ใครเช่าเพราะว่ากลัวจะเป็นเหมือนในข่าว เลยเลือกนานเป็นพิเศษ แล้วก็ปรึกษากันกับคุณแม่ตลอดว่าแบบจะให้เช่าดีไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
แต่พอเจอคนเช่าคนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะปลอดภัย เป็นคนสัญชาติอเมริกัน ดูดีตอนทำสัญญากันก็ปกติดี แต่พออยู่ไปเรื่อยจนเข้าเดือนที่ 4 ก็คือเดือนนี้ คนละแวกบ้าน เริ่มร้องเรียนว่าเสียงดังเหมือนเล่นดนตรีกันดังมาก แม่ก็ไม่เอะใจอะไรเพราะว่าเค้าดูดีก็นึกว่าแบบเล่นดนตรีกันปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
แต่วันนี้ได้รับแจ้งเหตุจากโครงการ บอกว่าคนเช่าเกิดอาการคุ้มคลั่งเนื่องจากเสพยา แล้วก็กระโดดลงทะเลสาปไป เราก็เลยรีบไปดูกับคุณแม่ พอไปถึงก็ไม่ทันแล้ว เขาก็จมน้ำแล้วก็เสียชีวิตแล้ว แต่ว่าในบ้านก็คือแบบ อึ้งจริง ๆ สงสารบ้านมาก ๆ ใครอยากให้เช่าบ้าน ลองดูนะคะ เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะ ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองเคยเห็นแต่ในคลิป ช็อกจริง ๆ ค่ะ !!!"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มะปราง ฐิตารีย์