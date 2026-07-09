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น้องเนเน่ สาวภูเก็ต วัย 16 ปี ขึ้นโชว์ America's Got Talent ผ่านเข้ารอบเวทีระดับโลก


          เนเน่ รอยัล สาววัย 16 ปีจากภูเก็ต โชว์พลังเสียงและฝีมือกีตาร์บนเวทีระดับโลก ผ่านเข้ารอบรายการ America's Got Talent 

Nene Royal


           สร้างความภูมิใจให้คนไทยไปเต็ม ๆ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เนเน่ รอยัล (Nene Royal) หรือ น้องแพรว ศิลปินสาว วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต นำความสามารถด้านดนตรีไปเฉิดฉายบนเวทีประกวดระดับโลก America’s Got Talent (AGT) ซีซั่น 21 ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนสะกดทั้งผู้ชมและคณะกรรมการด้วยการร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์สด จนคว้าเสียงโหวต Yes ครบทั้ง 4 เสียง พร้อมได้รับเสียงปรบมือยืนชื่นชมจากผู้ชมทั้งฮอลล์

          ในการออดิชันครั้งนี้ เนเน่เลือกถ่ายทอดบทเพลง Zombie ของวง The Cranberries โดยแสดงทั้งพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์สดจนสะกดสายตาคนดูด้วยการแสดงที่เปี่ยมไปด้วยพลังและอารมณ์ จนผู้ชมในสตูดียืนขึ้นปรบมือให้ ขณะที่คณะกรรมการต่างกล่าวชื่นชมว่าเธอมีเสน่ห์บนเวทีและเปล่งประกายความเป็น ร็อกสตาร์ ได้อย่างชัดเจน ก่อนพร้อมใจกันลงคะแนน Yes ทั้ง 4 เสียง ส่งให้เธอผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างน่าประทับใจ ท่ามกลางความดีใจของคุณพ่อที่มาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างเวที

Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

           อีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในสตูดิโอ คือช่วงแนะนำตัว เมื่อเนเน่บอกว่าในวันที่บันทึกเทปรายการเธอมีอายุ 15 ปี และวันถัดไปจะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 16 ปี ทำให้ทั้งคณะกรรมการและผู้ชมร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เธอ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าประทับใจไม่น้อย

Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal

Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal


          อย่างไรก็ดี เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน เพราะเนเน่เริ่มฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ก่อนสั่งสมประสบการณ์จากการเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดในจังหวัดภูเก็ต จนค่อย ๆ พัฒนาฝีมือและสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จัก ปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกว่า 3 ล้านคน ได้รับเลือกเป็น Featured Artist ของแบรนด์ Enya Music และเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest รวมถึงรางวัล Outstanding Player จากเวที King Power Band Competition

          ปัจจุบัน เนเน่กำลังเดินหน้าสร้างผลงานของตัวเองด้วยการจัดทำอีพีอัลบั้ม (Debut EP) ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพระดับสากล

Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AGT Auditions


Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AGT Auditions

Nene Royal
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AGT Auditions





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