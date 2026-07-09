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น้องปุ้ย จากคลิปที่นอนชมพู เตรียมเป็นนักร้อง หมอมายด์ดึงเข้าค่ายเพลงแล้ว

          น้องปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู หมอนโดราเอมอน เตรียมเป็นนักร้อง เข้าค่ายเพลงมายด์มิวสิคเรคคอร์ด หมอมายด์ชี้ ทุกคนทำพลาดกันได้ ขอให้โอกาส

ปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู

          จากประเด็นร้อนไวรัล สาวลงคลิปแฉผัวอยู่กับหญิงอีกคน บนที่นอนชมพูและหมอนโดราเอมอน จนเป็นที่พูดถึงในสังคมก่อนหน้านี้ 

          ล่าสุด (9 กรกฎาคม 2569) นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ เจ้าของค่ายเพลง มายด์มิวสิคเรคคอร์ด ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการโพสต์คลิปคู่กับ "ปุ้ย" สาวในคลิปที่นอนสีชมพู พร้อมต้อนรับเข้าค่ายเพลงเป็นที่เรียบร้อย 

ปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord

          โดยบอกว่าตนให้โอกาสน้องเข้ามาอยู่ในค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้ตลอดเวลา แต่การที่จะให้โอกาสคนคนหนึ่งถือเป็นสิ่งดี และตอนนี้น้องปุ้ยก็พร้อมที่จะมาร่วมงานกับตนแล้ว 

ปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู

          ขณะที่ ปุ้ย ก็ได้ยกมือไหว พร้อมพูดขอโอกาสสังคมเช่นกัน

ปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord

ปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord



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น้องปุ้ย จากคลิปที่นอนชมพู เตรียมเป็นนักร้อง หมอมายด์ดึงเข้าค่ายเพลงแล้ว โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:44:01 1,128 อ่าน
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