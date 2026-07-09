น้องปุ้ย จากคลิปที่นอนชมพู เตรียมเป็นนักร้อง หมอมายด์ดึงเข้าค่ายเพลงแล้ว

น้องปุ้ย สาวในคลิปที่นอนชมพู หมอนโดราเอมอน เตรียมเป็นนักร้อง เข้าค่ายเพลงมายด์มิวสิคเรคคอร์ด หมอมายด์ชี้ ทุกคนทำพลาดกันได้ ขอให้โอกาส
ล่าสุด (9 กรกฎาคม 2569) นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ เจ้าของค่ายเพลง มายด์มิวสิคเรคคอร์ด ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการโพสต์คลิปคู่กับ "ปุ้ย" สาวในคลิปที่นอนสีชมพู พร้อมต้อนรับเข้าค่ายเพลงเป็นที่เรียบร้อย
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
จากประเด็นร้อนไวรัล สาวลงคลิปแฉผัวอยู่กับหญิงอีกคน บนที่นอนชมพูและหมอนโดราเอมอน จนเป็นที่พูดถึงในสังคมก่อนหน้านี้
ล่าสุด (9 กรกฎาคม 2569) นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ เจ้าของค่ายเพลง มายด์มิวสิคเรคคอร์ด ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการโพสต์คลิปคู่กับ "ปุ้ย" สาวในคลิปที่นอนสีชมพู พร้อมต้อนรับเข้าค่ายเพลงเป็นที่เรียบร้อย
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
โดยบอกว่าตนให้โอกาสน้องเข้ามาอยู่ในค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้ตลอดเวลา แต่การที่จะให้โอกาสคนคนหนึ่งถือเป็นสิ่งดี และตอนนี้น้องปุ้ยก็พร้อมที่จะมาร่วมงานกับตนแล้ว
ขณะที่ ปุ้ย ก็ได้ยกมือไหว พร้อมพูดขอโอกาสสังคมเช่นกัน
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord