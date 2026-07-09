ถนนทรุด 2 ซม. แถวอุโมงค์รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ตึกเอน - มีรอยร้าว ชี้ยังไม่ถึงขั้นอพยพ

พบถนนทรุด 20 ซม. ตึกเอนเล็กน้อย - มีรอยร้าวใหม่ จุดก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า ชี้ยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพ แต่หากต้องอพยพจะแจ้งโดยเร็ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
จากกรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สันนิษฐานว่าน้ำรั่วซึมจากบริเวณรอยต่อของบ่อน้ำรับใต้อุโมงค์ ไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์ และควบคุมปริมาณการไหลซึมของน้ำได้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (9 กรกฎาคม 2569) เพจ บิ๊กเกรียน รายงานว่า นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าติดตามสถานการณ์น้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยมีการสำรวจจุดที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในละแวกว่าเกิดรอยร้าวใหญ่ และเป็นรอยร้าวใหม่ จนสร้างความวิตกกังวลอย่างมาก
โดย นายสิริพงศ์ เผยว่า พบถนนทรุดเพิ่ม 20 เซนติเมตร พบว่าอาคารบางแห่ง โดยเฉพาะอาคารที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน มีสัญญาณเอนตัวเล็กน้อย เมื่อตรวจสอบร่วมกับลักษณะการต่อเติมอาคาร พบว่ามีความเป็นไปได้ว่าเป็นรอยร้าวใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
อย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัย และขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทยอยตรวจสอบอาคารทั้งหมด
ทั้งนี้ หากพบความเสียหาย ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องชดเชยและดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ขณะที่ภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการควบคุมสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว ส่วนอาคารพานิชย์ที่ยังมีผู้ประกอบการใช้งานอยู่ จะมีการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคาร ในช่วงที่ยังมีความเสี่ยง
ทั้งนี้ ทีมวิศวกรจะสรุปผลการประเมินได้ก่อนเวลา 16.00 น. และยังไม่ถึงขั้นต้องอพยพ แต่หากจำเป็นต้องมีแผนอพยพ จะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
ขอบคุณข้อมูลจาก บิ๊กเกรียน