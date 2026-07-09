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เน็ตไอดอลสุดคิวต์ ใครจะเชื่อ มีลูกเรียน ม.ต้น เผยวีรกรรมในอดีต เคยเดตซ้อน 10 หนุ่ม

          เน็ตไอดอลไซซ์มินิ เห็นคิวต์ ๆ ใครจะเชื่อ เป็นคุณแม่ลูกสอง แถมคนโตเรียนอยู่ ม.ต้น ปลื้มเพื่อนลูกชมว่าสวย ชี้สมัยสาว ๆ ไม่เบา เดตหนุ่ม 10 คนไปเลย

เน็ตไอดอลเกาหลี

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ฮงยองกี เน็ตไอดอลสาวชาวเกาหลีใต้ เจ้าของหน้าตาสุดคิวต์และขนาดตัวไซซ์มินิ สูงเพียง 148 เซนติเมตร แม้ในภาพรวมเธอจะดูน่ารัก แต่งานหุ่นนั้นฮอตไม่เบา ทำให้เธอกลายมาเป็นขวัญใจของแฟน ๆ จำนวนมาก มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 1.18 ล้านวิว 

เน็ตไอดอลเกาหลี
ภาพจาก Instagram kisy0729

          แต่เห็นดูหน้าใส ๆ แบบนี้ หลายคนคงยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว ฮงยองกี เป็นคุณแม่ลูกสอง แถมลูกชายคนโตก็เรียนอยู่ชั้น ม.ต้น แล้วด้วย 

          ระหว่างไปออกรายการทอล์กโชว์ของ ทักแจฮุน ศิลปินเกาหลีใต้ เธอยอมรับตรง ๆ ว่ามีผู้ชายมากมายที่ส่งข้อความมาบอกรัก บางคนคงไม่รู้ว่าเธอเป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว เลยถึงขั้นส่งภาพอนาจารที่ถ่ายเองมาให้ แต่เธอก็มักจะรับมืออย่างใจเย็น ไม่เพียงแค่เซฟภาพเก็บไว้ แต่ยังแชร์ภาพเหล่านั้นไปให้สามีดูด้วย

เน็ตไอดอลเกาหลี
ภาพจาก Instagram kisy0729

          รายงานเผยว่า ฮงยองกี จัดว่าเป็นเน็ตไอดอลยุคบุกเบิกของเกาหลี โดยมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยเรียน ม.ต้น ซึ่งเธอก็ถ่อมตัวบอกว่าแค่เซลฟี่และแต่งภาพเก่ง จึงได้รับความรักจากผู้คนมากมาย 

          ฮงยองกี เผยด้วยว่า เธอเคยคบผู้ชาย 10 คน ในเวลาเดียวกัน ตามสไตล์ของคนสวยเลือกได้ จนกระทั่งได้พบกับสามีของเธอ โดยพวกเขามีลูกด้วยกันก่อนแต่งงาน และลงหลักปักฐานกัน

เน็ตไอดอลเกาหลี
ภาพจาก Instagram kisy0729

          ทั้งนี้ เธอแต่งงานตั้งแต่ปี 2556 ขณะอายุ 21 ปี โดยสามีอายุน้อยกว่า 3 ปี ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชาย 2 คน ลูกชายคนโตอยู่ชั้น ม.ต้น แล้ว เมื่อลูกชายพาเพื่อนมาที่บ้าน เพื่อน ๆ ก็มักจะชมว่า "คุณแม่สวยจัง" ทำให้เธอแฮปปี้มาก ๆ 

          อย่างไรก็ตาม เธอคิดว่าหากตัวเองไม่ได้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ปัจจุบันเธอคงอาจจะไปเดตกับผู้ชายจากรอบโลกแล้ว เพราะเธอก็อยากรู้จักผู้คนจากทุกประเทศเลยเช่นกัน 

เน็ตไอดอลเกาหลี
ภาพจาก Instagram kisy0729

เน็ตไอดอลเกาหลี
ภาพจาก Instagram kisy0729

เน็ตไอดอลเกาหลี
ภาพจาก Instagram kisy0729


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday






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เน็ตไอดอลสุดคิวต์ ใครจะเชื่อ มีลูกเรียน ม.ต้น เผยวีรกรรมในอดีต เคยเดตซ้อน 10 หนุ่ม โพสต์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:15:22
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