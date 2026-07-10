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ดีเจน้ำ วัลลิภา เจ้าของเสียงที่คุ้นหูชาวเพชรบุรี จากไปกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ

           วงการวิทยุเพชรบุรีสูญเสีย ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ พิธีกรและดีเจสาวเสียงใสคลื่น Biglove FM ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตกะทันหัน แฟน ๆ แห่ร่วมไว้อาลัย 

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา

           วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 วงการสื่อท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยข่าวเศร้ากับการจากไปของ ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 น. หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันในพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรี

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา


           ดีเจน้ำ เป็นที่รู้จักในฐานะนักจัดรายการเสียงคุ้นหูของสถานี Biglove FM 88.25 MHz และได้รับความรักจากผู้ฟังในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง การจากไปอย่างกะทันหันสร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เคยติดตามผลงานเป็นอย่างมาก

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา

           สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ทางครอบครัวกำหนดจัดพิธี รดน้ำศพ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. และพิธี สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 วัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมในคืนถัดไป ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อาลัย ดีเจน้ำ วัลลิภา

           ทั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของ ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ เป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลผู้สร้างรอยยิ้มและความสุขผ่านเสียงวิทยุมาโดยตลอด


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก เพชรภูมิ ฮอตนิวส์


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