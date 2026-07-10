ดีเจน้ำ วัลลิภา เจ้าของเสียงที่คุ้นหูชาวเพชรบุรี จากไปกะทันหัน หลังประสบอุบัติเหตุ

วงการวิทยุเพชรบุรีสูญเสีย ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ พิธีกรและดีเจสาวเสียงใสคลื่น Biglove FM ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตกะทันหัน แฟน ๆ แห่ร่วมไว้อาลัย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 วงการสื่อท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยข่าวเศร้ากับการจากไปของ ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 น. หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันในพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรี
ดีเจน้ำ เป็นที่รู้จักในฐานะนักจัดรายการเสียงคุ้นหูของสถานี Biglove FM 88.25 MHz และได้รับความรักจากผู้ฟังในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง การจากไปอย่างกะทันหันสร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เคยติดตามผลงานเป็นอย่างมาก
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ทางครอบครัวกำหนดจัดพิธี รดน้ำศพ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. และพิธี สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 วัดข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมในคืนถัดไป ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของ ดีเจน้ำ วัลลิภา แสงอาทิตย์ เป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลผู้สร้างรอยยิ้มและความสุขผ่านเสียงวิทยุมาโดยตลอด
ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก เพชรภูมิ ฮอตนิวส์