พินิจ จารุสมบัติ ร่วมพิธีปิดหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ณ กรุงปักกิ่ง เสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 20 ประจำปี 2568 ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College: BLCC) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย คุณเฉิน สวี่ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ,คณะสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และคณาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 20 ประจำปี 2568 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ (Thai–Chinese Cultural Relationship Council: TCCRC) , สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute: KPI) และ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College: BLCC) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนกลางให้แก่ข้าราชการ บุคลากรรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐของไทย อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกมิติ
หลักสูตรนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างความเข้าใจทางภาษา วัฒนธรรม และเสริมสร้างมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ