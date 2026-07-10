ร้านทองดัง เปิดใจปมโดนฟ้อง 100 ล้าน เหตุเพราะช่วยตรวจทองลูกค้า ล่าสุดศาลตัดสินแล้ว

ร้านทองนะโม ถูกฟ้อง 100 ล้านบาท เหตุช่วยลูกค้าตรวจทองจากอื่นอื่นเจอแค่ 63% ล่าสุดศาลายกฟ้อง งานนี้เตรียมเอาผิดกลับคู่กรณี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 คุณนะโม เจ้าของร้านทอง นะโมบ้านช่างทองเพชรทอง & จิวเวลรี่ ที่บ้านท่าลาน ต.เริงราง อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี เปิดเผยเรื่องราวที่ตนเองและลูกค้าที่ทำทองจากร้านอื่นมาตรวจสอบ แล้วพบว่าเปอร์เซ็นต์ทองคำบริสุทธิ์จากร้านอีกแห่งมีแค่ 63% จาก 90% จึงนำเรื่องราวนี้มาทำคลิปเป็นอุทาหรณ์ แต่กลับถูกร้านทองแห่งหนึ่งฟ้องร้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท ก่อนที่ล่าสุด ศาลจะมีคำตัดสินออกมาแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพจเฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ว่า ขอแสดงความยินดีกับคุณนะโมและจำเลยที่ 1 ที่ได้รับความยุติธรรมจากศาล ซึ่งมีคำพิพากษายกฟ้องจากการถูกฟ้องปิดปากในคดีนี้ สืบเนื่องจากคดีนี้ จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าร้านทองแห่งหนึ่ง ได้นำทองคำที่ซื้อจากร้านทองมาให้คุณนะโมช่วยตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองคำ
เมื่อคุณนะโมตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองคำแล้ว พบว่าบางส่วนมีทองคำบริสุทธิ์เพียง 63%ซึ่งคุณนะโมเห็นว่า ราคาทองคำกับคุณภาพของทองคำไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากราคาทองคำในใบรับรองหรือใบซื้อขายเทียบเท่ากับทองคำ 90%
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
โดยปกติคุณนะโมจะทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทองคำ โดยใช้เครื่องวิเคราะห์โลหะคุณภาพสูง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป จนมีชื่อเสียงและได้ออกรายการดังหลายช่อง
หลังจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคำจากร้านดังกล่าว ทราบว่าทองคำของตนเองมีคุณภาพไม่สมกับราคาที่ซื้อมา จึงนำไปโพสต์ในกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสอบถามว่า"แบบนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบหรือเป็นการโกงผู้บริโภคหรือไม่ครับ"อันเป็นการแสดงเจตนาโดยสุจริต เพื่อปรึกษาหารือโดยทั่วไป
ภายหลังจากลูกค้าของร้านทอง คือจำเลยที่ 1 โพสต์ และคุณนะโมซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ได้ไลฟ์และนำคลิปมาโพสต์ลงในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ร้านทองซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหาย ได้นำคดีไปฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยฟ้องเป็นคดีอาญา 1 คดี และฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอีก 100 ล้านบาท จำนวน 1 คดี
ตนได้รับมอบหมายจากคุณนะโมให้เป็นทนายความของจำเลยทั้งสองคน เพื่อต่อสู้คดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งในคดีอาญา ผมต่อสู้ทุกประเด็นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีแพ่ง ผมยื่นคำให้การต่อสู้ทุกประเด็นเช่นกัน ทั้งในปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง ทนายโจทก์และทนายจำเลยแถลงขอให้ศาลรอฟังผลคดีอาญาให้ถึงที่สุดก่อน
ในคดีอาญา ภายหลังจากศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ศาลนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งเมื่อวานนี้ (7 กรกฎาคม 2569)ศาลพิพากษายกฟ้อง โดยพิพากษาโดยสรุปว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายขอแสดงความยินดีกับจำเลยทั้งสองด้วยครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด
คดีนี้ การที่โจทก์ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนำคดีมาฟ้อง อาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องกลับได้ และผู้ที่เบิกความอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาเบิกความเท็จได้เช่นกัน
คุณนะโม ย้อนเล่าปมถูกฟ้อง 100 ล้านบาท เผยความรู้สึกหลังได้รับความยุติธรรม
คุณนะโม เจ้าของร้านทอง นะโมบ้านช่างทองเพชรทอง & จิวเวลรี่ โพสต์ระบุว่า ฟ้องผม 100 ล้านบาท และลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับร้านของตนเองสุดท้าย ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีมีคำพิพากษายกฟ้อง ทำให้เราทั้งสองชนะคดี
กรรมกำลังจะส่งผลกับสิ่งที่คุณทำกับน้องที่ไม่มีทางสู้ ฟ้องเขาเป็นจำเลยที่ 1 ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ทั้งที่เขาเคยไว้ใจและอุดหนุนสินค้าของคุณ เขาเป็นแค่พนักงานธรรมดา เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง รับของคืนแล้วกลับมาฟ้องเขา ทั้งที่ภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ เงินก็แทบไม่มี ไม่มีแม้แต่เงินจ้างทนาย
ฟ้องผมทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งที่ผมไม่เคยว่าหรือกล่าวหาใครเลย เพียงแต่ให้ความรู้กับน้องและคนในสังคม วันนี้เราทั้งสองได้รับความยุติธรรมจากศาล
เราชนะ ชนะด้วยความดีและความถูกต้อง
ภาพจาก โหนกระแส
ผมได้สอบถามพี่ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ซึ่งเป็นทนายประจำตัวของผมว่า "แบบนี้เราควรฟ้องกลับไหม" พี่ทนายบอกว่า การที่มีคนนำคดีมาฟ้องเราโดยไม่สุจริต ทั้งที่เราไม่ได้ทำผิด สามารถฟ้องกลับได้แน่นอนครับ ทั้งในข้อหาฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ และละเมิด แบบนี้มีโทษถึงจำคุกครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผมมีพลังและกำลังใจที่จะช่วยทุกคนต่อไป ทุกเจตนาที่ผมได้ทำไป ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความรู้แก่สังคม ผมได้แต่หวังว่าความดีจะปกป้องคนดี ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ครับ