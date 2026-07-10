เงินเดือนข้าราชการ ทำไมเดือนนี้ออก 23 ก.ค. 69 ได้เร็วสุดตามเงื่อนไข เพราะ 3 เหตุผล

เงินเดือนข้าราชการ ทำไมเดือนนี้ออกวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไข มีทั้งหมด 3 เหตุผลด้วยกัน
ในทุก ๆ เดือน สิ่งที่ข้าราชการต้องเช็กกันเป็นประจำคือ เงินเดือนข้าราชการ เดือนกรกฎาคม 2569 ออกวันไหน เพราะแต่ละเดือนนั้น เงินไม่ได้ออกในวันเดียวกันทุกเดือน และไม่ได้มีกำหนดวันสุดท้ายของเดือนแบบพนักงานบริษัทเอกชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เงินเดือนข้าราชการในเดือนนี้ จะออก 2 วัน ได้แก่
- งวดแรก 16 กรกฎาคม 2569
- งวดสอง หรือคนรับงวดเดียว 23 กรกฎาคม 2569 ตรงกับวันพฤหัสบดี
เหตุผลที่เงินเดือนข้าราชการ ออก 23 กรกฎาคม 2569
ปกติแล้ว เงินเดือนข้าราชการมักจะออกระหว่างวันที่ 23-27 ในแต่ละเดือน ไม่หลุดกรอบไปจากตรงนี้ แต่จะเป็นวันไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ ซึ่งในเดือนนี้มีทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่
1. ต้องออกหลังเงินบำนาญข้าราชการ 2 วันทำการ ซึ่งเดือนนี้คนกลุ่มนั้นเงินออกวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ตรงกับวันอังคาร
2. วันที่ 25-26 ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ เท่ากับว่าลดเงื่อนไขวันจ่ายเงินออกไป 2 จาก 5 วัน
3. ปลายเดือนมีวันหยุดยาว 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม คาดว่า ทำให้ต้องจ่ายเร็วที่สุดตามกรอบ