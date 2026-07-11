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ทำยังไงดี เป็นคนชอบเก็บแก้วจนแน่น กลัวกลายเป็นข่าวดัง ชาวเน็ตแนะทางแก้

          ทำยังไงดี เป็นคนชอบเก็บแก้วเพียบ กลัวกลายเป็นข่าวดังแบบที่เห็นในกลุ่มคนเช่าห้อง ชาวเน็ตแนะทางแก้นิสัยแบบนี้

เก็บแก้ว

          ปัจจุบัน มักมีข่าวเรื่องคนเก็บของเต็มห้องพัก เรียกว่าสกปรกจนสร้างภาระแก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างยิ่ง แม้จะเป็นข่าวออกสื่อบ่อย ๆ ก็ยังไม่ลดลงแม้แต่น้อย

เก็บแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์ เล่าเรื่องราวนิสัยของตัวเอง เป็นคนชอบเก็บแก้วพลาสติกที่สั่งตามร้านต่าง ๆ รวมถึงช้อนพลาสติกเพียบ เก็บมากจนเธอรู้สึกว่า เธอกลัวเป็นแบบในข่าว แบบนี้ทำอย่างไรดี


          ชาวเน็ตต่างแนะนำให้นำไปบริจาคให้คนเก็บขยะ ถือว่าเป็นการทำบุญ หรือไม่ก็เอาไปขายก็ยังได้เงิน แต่ทางแก้ระยะยาวคือ ไม่รับของพวกนี้มาใช้ ก็จะลดการเก็บลงได้มาก

เก็บแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์

เก็บแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์

เก็บแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์

เก็บแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์

เก็บแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์



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ทำยังไงดี เป็นคนชอบเก็บแก้วจนแน่น กลัวกลายเป็นข่าวดัง ชาวเน็ตแนะทางแก้ โพสต์เมื่อ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:00:26 1,032 อ่าน
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