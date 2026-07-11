ทำยังไงดี เป็นคนชอบเก็บแก้วจนแน่น กลัวกลายเป็นข่าวดัง ชาวเน็ตแนะทางแก้

ทำยังไงดี เป็นคนชอบเก็บแก้วเพียบ กลัวกลายเป็นข่าวดังแบบที่เห็นในกลุ่มคนเช่าห้อง ชาวเน็ตแนะทางแก้นิสัยแบบนี้
ปัจจุบัน มักมีข่าวเรื่องคนเก็บของเต็มห้องพัก เรียกว่าสกปรกจนสร้างภาระแก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างยิ่ง แม้จะเป็นข่าวออกสื่อบ่อย ๆ ก็ยังไม่ลดลงแม้แต่น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์ เล่าเรื่องราวนิสัยของตัวเอง เป็นคนชอบเก็บแก้วพลาสติกที่สั่งตามร้านต่าง ๆ รวมถึงช้อนพลาสติกเพียบ เก็บมากจนเธอรู้สึกว่า เธอกลัวเป็นแบบในข่าว แบบนี้ทำอย่างไรดี
ชาวเน็ตต่างแนะนำให้นำไปบริจาคให้คนเก็บขยะ ถือว่าเป็นการทำบุญ หรือไม่ก็เอาไปขายก็ยังได้เงิน แต่ทางแก้ระยะยาวคือ ไม่รับของพวกนี้มาใช้ ก็จะลดการเก็บลงได้มาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบว์ หิวเบียร์