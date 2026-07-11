นุ้งนิ้ง เคลื่อนไหวล่าสุดหลังออก โหนกระแส โชว์หลักฐานโต้คำครหา ทนเพราะเขารวย

นุ้งนิ้ง ชลธิดา เน็ตไอดอลสาวแซ่บ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังออก โหนกระแส โต้คำครหา ทนเพราะเขารวย โชว์ทรัพย์สินทั้งเงิน ทอง รถหรู บอกเปย์ผู้กว่าที่ซื้อให้ตัวเองอีก
เป็นประเด็นถูกพูดถึงอย่างมาก กรณีเน็ตไอดอลสาวสุดแซ่บ นุ้งนิ้ง ชลธิดา ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย และได้ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการ โหนกระแส ยืนยันฝ่ายชายไม่ได้ให้เงินเลี้ยงดูหลักแสน เคยให้แค่หลักพัน มีเลี้ยงข้าว ส่วนตนเองให้เขากลับไปหลักหมื่น แต่ก็ยังไม่วายเจอคนวิจารณ์ว่า "ทนเพราะเขารวย"
ภาพจาก Instagram cholthida.nn
ภาพจาก Instagram cholthida.nn
ล่าสุด (11 กรกฎาคม 2569) นุ้งนิ้ง ชลธิดา ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG Story โชว์ทรัพย์สินให้เห็นกันชัด ๆ ว่าตนเองก็มีทั้งเงินสดก้อนโต เงินในบัญชี ทองคำ รถยนต์หรู ของแบรนด์เนมอยู่แล้ว พร้อมทั้งเปิดใจว่า
"ทนเพราะเขารวย เอิ่ม !!!!! เราก็ไม่ได้รวยหรอกก็มีถึงจะไม่มากก็เก็บเรื่อย ๆ ไม่ได้ฟุ่มเฟือยหรูหราแต่ดูแลตัวเองพ่อแม่พี่น้องได้ แล้วเราเปย์ผู้ซะส่วนมากกว่าที่เราซื้อให้ตัวเองอีก ที่เราอยากเจอคือดูแลเทคแคร์เรา ผู้ชายจะรวยไม่รวยเราไม่ได้สนใจอยู่แล้ว"
ภาพจาก Instagram cholthida.nn
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส