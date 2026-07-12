น้องปุ้ย สาวโรงงาน ยุติสัญญาค่ายเพลงแล้ว หลังกระแสต้านหนัก - ค่ายชี้แจงสาเหตุ

น้องปุ้ย สาวโรงงานจากคลิป 77 ล้านวิว หมอนโดราเอมอน ขอยุติสัญญากับค่ายเพลงดังแล้ว หลังสังคมวิจารณ์หนัก ค่ายเผยน้องรู้สึกกดดันและไม่สบายใจมาก
เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว หลังจากที่ นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ เจ้าของค่ายเพลง นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ ออกมาโพสต์เปิดตัวต้อนรับศิลปินใหม่ "น้องปุ้ย" สาวโรงงานจากคลิป 77 ล้านวิว ซึ่งเป็นประเด็นใน โหนกระแส เนื่องจากเมียหลวงเข้ามาเห็นเหตุการณ์บนที่นอนชมพู หมอนโดราเอมอน
โดยหลายคนมองว่าเป็นการตั้งใจเกาะกระแสเกินไปไหม หากอยากให้โอกาสคนที่ผิดพลาด อย่างน้อยก็ควรให้เขาได้รับบทเรียนจากสังคมก่อนหรือเปล่า ไม่ใช่ออกมาสนับสนุน ส่งเสริม แบบนี้สังคมจะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่ใช่ว่าต่อไปคนจะแข่งกันฉาวออกสื่อ เพื่อให้ได้แสง ได้ซีน และได้รับโอกาสดี ๆ เป็นศิลปิน ดารา อินฟลูฯ กันหมดเหรอ ขณะเดียวกันก็มีศิลปินจำนวนไม่น้อย ที่ออกมาโพสต์แสดงความรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้ด้วย
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
ก่อนที่ล่าสุด (12 กรกฎาคม 2569) ค่ายเพลงดังกล่าวจะออกแถลงชี้แจงสาเหตุที่เลือกให้โอกาส "น้องปุ้ย" มาเป็นศิลปินแต่แรก พร้อมทั้งอัปเดตว่าตอนนี้น้องได้ขอยุติสัญญากับทางค่ายแล้ว เนื่องจากรู้สึกกดดันและไม่สบายใจจากกระแสสังคม โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้
"คำชี้แจงจากค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด จากกรณีที่ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ดได้เปิดโอกาสให้น้องปุ้ยเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด โดยมี เจตนาที่ต้องการมอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตและเส้นทางการทำงานใหม่ ด้วยความเชื่อว่าทุกคนควร ได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนั้น
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประกาศข่าวดังกล่าว ได้เกิดกระแสความคิดเห็นจากสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งค่ายฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น และรับฟังทุกเสียงด้วยความเคารพ
และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น น้องปุ้ยมีความรู้สึกกดดันและไม่สบายใจเป็นอย่างมาก จึงได้แสดงความประสงค์ที่จะขอยุติสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด
ทางค่ายฯ ได้พิจารณาแล้วและเคารพตัดสินใจของน้องปุ้ย จึงยินยอมให้มีการยุติสัญญาโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีข้อผูกพันหรือความขัดแย้งใด ๆ ต่อกัน
ค่ายมายด์มิวสิคเรคคอร์ด ขอส่งกำลังใจให้น้องปุ้ยประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจ และขอขอบคุณแฟนเพลง สื่อมวลชน และประชาชนทุกท่านที่ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และมอบกำลังใจแก่ค่าย ฯมาโดยตลอด"
ภาพจาก Instagram mind_musicrecord