คำถามชวนคิด ทำไมต้องเขียนตัวเลขที่แบงก์ ก่อนรู้คำตอบ อาชีพนี้มีโอกาสเขียนแน่

ทำไมต้องมีเขียนตัวเลขไว้ที่แบงก์ คำถามชวนคิด เป็นเฉพาะที่ไทยไหม แล้วใครเป็นคนเขียน มันมีความหมายคืออะไร
สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจ เวลารับธนบัตรไทยมาใช้ จะต้องมีคนเอาปากกาเขียนตัวเลขเอาไว้ด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่า ความหมายคืออะไรแน่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Aong Lowrider มีการตั้งคำถามว่า วัฒนธรรมการเขียนเลขลงบนธนบัตร มีเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่า แล้วมีเหตุผลในการเขียนเพื่ออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aong Lowrider
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aong Lowrider
เรื่องนี้ ชาวเน็ตมองว่า ขึ้นอยู่กับอาชีพคนเขียน ถ้าหากเป็นพนักงานธนาคาร เวลาเงินปึกนั้นไม่ครบ 100 ใบก็จะเขียนเลขกำกับเอาไว้ แต่ว่าคนกลุ่มนี้จะเขียนด้วยดินสอมากกว่าปากกา
ส่วนกรณีอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าเขียนทำไม ชาวเน็ตมองว่า การเขียนด้วยปากกาเป็นสิ่งมักง่าย ไม่ควรทำเป็นอันขาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aong Lowrider