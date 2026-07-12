ภาพล่าสุด ธนาคารดังที่เคยมีสาขาเป็นอาคาร รื้อป้ายปิดสาขา เหลือเอาไว้เพียงอย่างเดียว

ภาพล่าสุด ธนาคารดังที่เคยมีสาขาเป็นอาคาร สุดท้ายก็รื้อป้าย ประกาศขายที่ดิน เหลือเพียงตู้เอทีเอ็มที่ดูต่างหน้า ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
หนึ่งในธุรกิจที่หลายคนเคยคิดว่า ไม่มีวันปิดตัวลงหรือปิดสาขาได้อย่างง่าย ๆ ยังไงก็ต้องนึกถึงธนาคาร เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ใคร ๆ ก็ใช้เป็นประจำ ทว่าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรยั่งยืน เราก็มาถึงในวันที่ธนาคารปิดสาขาจนได้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการเล่าเรื่องธนาคารดังปิดสาขา มีการรื้อป้ายตัวสำนักงานออกไปหมดแล้ว พร้อมป้ายประกาศขายที่ดิน เหลือเพียงแต่ตู้เอทีเอ็มที่ยังติดตั้งเอาไว้ให้ประชาชนใช้บริการอยู่เท่านั้น
ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ธนาคารปิดตัวลง เพราะการทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ธนาคารสาขาจึงมีความจำเป็นน้อยลง
สำหรับธนาคารสาขานี้ คือสาขาปากบาง จ.สิงห์บุรี
หนึ่งในธุรกิจที่หลายคนเคยคิดว่า ไม่มีวันปิดตัวลงหรือปิดสาขาได้อย่างง่าย ๆ ยังไงก็ต้องนึกถึงธนาคาร เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ใคร ๆ ก็ใช้เป็นประจำ ทว่าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรยั่งยืน เราก็มาถึงในวันที่ธนาคารปิดสาขาจนได้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการเล่าเรื่องธนาคารดังปิดสาขา มีการรื้อป้ายตัวสำนักงานออกไปหมดแล้ว พร้อมป้ายประกาศขายที่ดิน เหลือเพียงแต่ตู้เอทีเอ็มที่ยังติดตั้งเอาไว้ให้ประชาชนใช้บริการอยู่เท่านั้น
ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ธนาคารปิดตัวลง เพราะการทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ธนาคารสาขาจึงมีความจำเป็นน้อยลง
สำหรับธนาคารสาขานี้ คือสาขาปากบาง จ.สิงห์บุรี