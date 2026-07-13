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ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรมท่านพี่อ้วน-ท่านอินทร์ เช็กอินนิวซีแลนด์

          ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ ท่านอ้วน จุฑาวัชร และ ท่านอินทร์ วัชรวีร์ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมเล่าความน่ารักของพี่น้อง 

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์

          ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม @vacharaesorn1981 เป็นภาพร่วมกับ ท่านอ้วน จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ พี่ชาย และ ท่านอินทร์ วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ น้องชาย โดยทั้งสามเช็กอินที่ เกาะไวเฮเค (Waiheke Island) ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวฮาวรากิ ประเทศนิวซีแลนด์ ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามและเป็นกันเอง

          พร้อมกันนี้ ท่านอ้น วัชเรศร ยังเขียนข้อความเล่าถึงโมเมนต์ระหว่างพี่น้องด้วยอารมณ์ขันว่า ทั้งสองคนรู้ทุกเรื่องที่น่าอายและมุมโก๊ะ ๆ ของตนเองเป็นอย่างดี ทำให้เมื่อได้อยู่ด้วยกันก็มักถูกหยอกล้ออยู่เสมอ แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม จนถึงขั้น "หัวเราะกันเจ็บแก้ม"

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น รวมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์

          หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีประชาชนและผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามากดถูกใจ พร้อมฝากข้อความชื่นชมและอวยพรอย่างต่อเนื่อง อาทิ ชื่นชมว่าทั้งสามพระองค์ดูงดงามและอบอุ่นมาก บางคนบอกว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกใจฟู ขณะที่อีกหลายความคิดเห็นต่างร่วมถวายพระพร ขอให้ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีความสุข 

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น รวมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์
ภาพจาก Instagram vacharaesorn1981

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์
ภาพจาก Instagram vacharaesorn1981

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์
ภาพจาก Instagram vacharaesorn1981

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์
ภาพจาก Instagram vacharaesorn1981

ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรม 3 พี่น้องที่นิวซีแลนด์
ภาพจาก Instagram vacharaesorn1981





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ท่านอ้น วัชเรศร โพสต์ภาพอบอุ่น ร่วมเฟรมท่านพี่อ้วน-ท่านอินทร์ เช็กอินนิวซีแลนด์ โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:19:34 3,485 อ่าน
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