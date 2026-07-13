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ไฟที่พุ่งออกจากประตูโรงเบียร์ คืออะไร รู้จัก Flashover - Backdraft ต่างกันยังไง ?

          ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ไฟที่พุ่งออกจากประตูคืออะไร นักวิชาการวิเคราะห์เป็น Flashover แต่บางส่วนมเองเป็น Backdraft ทั้ง 2 ปรากฏการณ์ต่างกันยังไง ?

ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

          จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ราย พบว่าบนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปนาทีเกิดเหตุ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกที่กลุ่มนักเที่ยวหนีออกจากประตูร้าน ยังมีเพียงควันไฟลอยออกมาจากทางประตู ก่อนที่จู่ ๆ ไฟจะปะทุรุนแรงแล้วพวยพุ่งออกมา เป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ที่พุ่งออกจากประตูอยู่นาน ก่อนที่ไฟจะหายไปเหลือเพียงกลุ่มควันดำ 

          ด้านเพจ Drama-addict ได้โพสต์ภาพบางส่วนจากคลิปดังกล่าว พร้อมระบุว่า "จากคลิปนี้ที่ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ไอ้ไฟที่พุ่งออกมามันคืออะไรครับเนี่ยน่ากลัวฉิบหายเลย มันคือ backdraft หรือเปล่าครับ"

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชื่อ'กัน นะจ็ะ

          ขณะที่ทางชาวเน็ตต่างเข้ามาถกประเด็นกัน โดยแม้จะมีบางส่วนมองว่าเป็น Backdraft แต่หลายคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ Flashover มากกว่า 

          โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด นักวิชาการด้านเคมี ระบุว่าเหตุการณ์นี้คือการเกิด Flashover "เมื่อความร้อนในห้องสูงมาก วัสดุหลายอย่างในห้องอาจติดไฟเกือบพร้อมกัน ทำให้ทั้งห้องกลายเป็นเปลวไฟ และไฟทะลักออกตามช่องประตูหรือหน้าต่าง ไฟพุ่งออกจากช่องประตู มักเกิดจากภายในห้องมีความร้อน ควัน และก๊าซเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก แล้วประตูกลายเป็น 'ทางระบาย' ของไฟและก๊าซร้อน"

          รศ.ดร.วีรชัย ยังวิเคราะห์ว่า "เกิดความผิดปกติทางไฟฟ้า → ไฟตก → จุดต่อหรือสายไฟร้อนจัด → ฉนวนและพลาสติกเกิดควันขาว → เกิดอาร์กหรือประกายไฟ → ไอระเหยติดไฟ → เพลิงลุกลาม"  

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชื่อ'กัน นะจ็ะ

Backdraft กับ Flashover คืออะไร ต่างกันยังไง ?


Flashover

          Flashover หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการเผาไหม้พร้อมกันในทันทีทันใดของไอเชื้อเพลิงภายในอาคารที่มีลักษณะปิดทึบ ทำให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมห้องในชั่วพริบตา  โดยที่ควันและความร้อนจะถูกสะสมที่ใต้แนวเพดาน และเมื่ออุณหภูมิจะสูงขึ้น จะเริ่มแผ่รังสีความร้อนลงสู่ด้านล่าง เชื้อเพลิงเกิดขบวนการคายไอ จนทั่วทั้งห้องและ ถึงจุดติดไฟได้ด้วยตัวเอง จากนั้นก็ลุกติดไฟพร้อมกัน

Backdraft

          Backdraft เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีไฟไหม้ภายในห้องหรือบริเวณพื้นที่จำกัด แล้วมีการเผาไหม้จนออกซิเจนลดน้อยหรือใกล้จะหมดอย่างฉับพลัน เมื่อมีการเปิดประตูห้องเข้าไปแบบฉับพลัน ออกซิเจนจะไหลเข้าไปในห้องทำให้ปัจจัยการเกิดไฟครบสมบูรณ์ เกิดการจุดติดไฟอย่างรวดเร็วเฉียบพลัน รุนแรง มีขนาดใหญ่เหมือนกับการระเบิด

ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชื่อ'กัน นะจ็ะ

          โดยสิ่งที่บ่งบอกว่ากำลังจะเกิด Backdraft คือ 

          - มีปริมาณควันดำหนาแน่นมาก
          - มีควันไหลเข้า-ออกตามประตูหน้าต่าง
          - ควันถูกผลักออกด้วยแรงดัน
          - ห้องหรืออาคารที่เกิดเหตุมีลักษณะที่ปิดสนิท ขนาดเล็ก มีช่องระบายอากาศน้อย
          - ผนังห้องหรืออาคารมีความร้อนสูง




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ไฟที่พุ่งออกจากประตูโรงเบียร์ คืออะไร รู้จัก Flashover - Backdraft ต่างกันยังไง ? อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:59:43 3,490 อ่าน
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