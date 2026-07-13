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เปิดภาพก่อน - หลัง เกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เห็นชัด ๆ เลยว่า เสี่ยงต่อไฟลุกลามเร็ว

          เปิดภาพก่อน - หลัง เกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เห็นชัด ๆ เลยว่าเสี่ยงต่อไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ทั้งเพดานที่เตี้ย แถมบุโฟมซับเสียง เชื้อเพลิงอย่างดี

ไฟไหม้ลาดพร้าว

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ภาพจากลูกเพจที่ถ่ายในร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ (ไม่ใช่วันเกิดเหตุ) เพื่อให้เห็นบรรยากาศ แล้วนำมาเทียบกับหลังเกิดเหตุ พบว่า เพดานในตัวอาคารเตี้ยมาก แถมมีการบุโฟมซับเสียง หญ้าเทียม ซึ่ง 2 อย่างนี้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี

ไฟไหม้ลาดพร้าว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          ด้านชาวเน็ตที่เห็นภาพต่างมองว่า เพดานนั้นเตี้ยจริง หัวคนใกล้กับเพดานมากแล้ว แถมเราต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้กันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่รู้จักจบจักสิ้น

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้ลาดพร้าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand






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เปิดภาพก่อน - หลัง เกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เห็นชัด ๆ เลยว่า เสี่ยงต่อไฟลุกลามเร็ว โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:52:11 4,071 อ่าน
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