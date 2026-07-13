เปิดภาพก่อน - หลัง เกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เห็นชัด ๆ เลยว่า เสี่ยงต่อไฟลุกลามเร็ว

เปิดภาพก่อน - หลัง เกิดเหตุไฟไหม้ลาดพร้าว เห็นชัด ๆ เลยว่าเสี่ยงต่อไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ทั้งเพดานที่เตี้ย แถมบุโฟมซับเสียง เชื้อเพลิงอย่างดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ภาพจากลูกเพจที่ถ่ายในร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ (ไม่ใช่วันเกิดเหตุ) เพื่อให้เห็นบรรยากาศ แล้วนำมาเทียบกับหลังเกิดเหตุ พบว่า เพดานในตัวอาคารเตี้ยมาก แถมมีการบุโฟมซับเสียง หญ้าเทียม ซึ่ง 2 อย่างนี้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict
ด้านชาวเน็ตที่เห็นภาพต่างมองว่า เพดานนั้นเตี้ยจริง หัวคนใกล้กับเพดานมากแล้ว แถมเราต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้กันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่รู้จักจบจักสิ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand