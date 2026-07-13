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MEA เตือน ! มิจฉาชีพแอบอ้างเปลี่ยน Smart Meter หลอกเก็บเงิน ย้ำลงทะเบียนฟรี

          MEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเปลี่ยน "Smart Meter" หลอกเรียกเก็บเงิน ย้ำลงทะเบียนผ่าน MEA e-Service ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
MEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเปลี่ยน Smart Meter

          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA โทรศัพท์ติดต่อประชาชน โดยอ้างการเปลี่ยน Smart Meter หรือการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมเรียกเก็บค่าดำเนินการ ค่าติดตั้ง หรือหลอกให้โอนเงิน ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

          MEA ขอยืนยันว่า การเข้าร่วมโครงการ "MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter พลัส" รวมถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน และ MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งให้โอนเงินหรือชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด หากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้ยุติการสนทนาทันที และตรวจสอบข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้ง

          เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน MEA เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 

          1. การยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต โดยนำเอกสารทางการแพทย์มาประกอบการยื่นคำขอ

          2. การลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-Service ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก รวดเร็ว และติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบ Real-time

          โดยทั้งสองช่องทางไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ

          MEA ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของ MEA เท่านั้น และอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกรับเงินหรือขอข้อมูลส่วนบุคคล หากพบพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการด้านไฟฟ้าในยุคดิจิทัล
          ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ Line : MEA Connect (@MEAthailand) ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชี หรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
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MEA เตือน ! มิจฉาชีพแอบอ้างเปลี่ยน Smart Meter หลอกเก็บเงิน ย้ำลงทะเบียนฟรี อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:22:05
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